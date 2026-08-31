Cómo calcular la edad de jubilación
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así"
Es fundamental considerar las penalizaciones asociadas a la jubilación anticipada, que reducen la cuantía de la pensión a percibir
Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones: "Es muy difícil que un trabajador llegue a los 67 años en plena capacidad al ritmo que hoy día se exige"
A la hora de hacer cálculos antes de retirarse de la actividad laboral, no todo el mundo sabe cuál es el mejor momento para acceder a la jubilación, sobre todo si hablamos de la jubilación anticipada.
Hay veces que las personas creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a la edad ordinaria de jubilación, pero la normativa no siempre se aplica de la misma forma.
Cómo planificar la jubilación anticipada
"El primer paso es calcular la edad ordinaria de jubilación", aclara Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. Una vez que se conoce este dato, podremos planificar el retiro, en función de nuestra situación personal.
Un elemento clave que debemos tener en cuenta son las cotizaciones acumuladas en el momento de la jubilación. Asimismo, existen algunos periodos que podemos sumar al cálculo total, como son "las bonificaciones por hijo, las denominadas cotizaciones en la sombra, u otros periodos asimilados".
Una vez que se calcula la carrera de cotización total, debemos comprobar que se ha cotizado el periodo mínimo, es decir, unos 38 años y medio.
Si se alcanza o supera esta cifra, la edad de jubilación se fijará en los 65 años. Al contrario, si no se llega este mínimo, la edad de jubilación asciende hasta los 67 años.
Tipos de jubilación anticipada: requisitos y condiciones
Otro paso importante es comprobar si se puede acceder o no a la jubilación anticipada. En pocas palabras, debemos saber si se cumplen los requisitos para acceder a una de las dos modalidades disponibles:
- Jubilación anticipada voluntaria: Esta opción permite adelantar dos años la jubilación. La condición clave sería demostrar al menos 35 años de cotización, incluyendo el periodo de servicio militar o la prestación socia sustitutoria
- Jubilación anticipada involuntaria: En este caso, el retiro se produce cuando el trabajador pierde su empleo por una causa ajena a su voluntad. Para acceder a esta jubilación, se exige un mínimo de 33 años cotizados, con posibilidad de computar estos periodos extraordinarios de cotización. Además de ello, el empleado podrá jubilarse hasta cuatro años antes de lo previsto
Ahora bien, es importante aclarar que las jubilaciones anticipadas vienen acompañadas de coeficientes reductores, es decir, unas penalizaciones que se aplican directamente sobre la cuantía recibida.
Por ello, siempre es recomendable no quedarse solo en si podemos acceder a una jubilación anticipada, sino también cuánto puede verse reducida nuestra futura pensión.
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