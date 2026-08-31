Un abogado alerta de los errores al dar dinero a un hijo para comprar una casa: “En muchas ocasiones pierden todo el dinero”

Comprar una vivienda se ha convertido en una tarea cada vez más complicada para muchos jóvenes, hasta el punto de que numerosos padres deciden ayudar económicamente a sus hijos para afrontar la entrada o parte del precio de la casa.

Sin embargo, entregar ese dinero sin dejar clara la naturaleza de la operación puede tener consecuencias fiscales y patrimoniales. Así lo advierte el abogado Iñaki Barredo Presa en un vídeo en sus redes sociales.

“No pagues el doble por ayudar a tu hijo a comprar una casa”, comienza explicando el abogado en un vídeo publicado en Instagram. Según advierte, existen dos errores habituales que pueden acabar generando problemas a las familias.

¿Préstamo o donación?

El primero consiste en entregar el dinero sin documentar adecuadamente si se trata de un préstamo entre familiares o de una donación.

La diferencia es relevante. Una donación está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya gestión y beneficios fiscales dependen, en gran medida, de la comunidad autónoma. Por tanto, la tributación puede variar según el lugar de residencia del beneficiario.

En el caso de un préstamo entre particulares, también resulta fundamental dejar constancia de la operación y de sus condiciones. La normativa tributaria contempla expresamente los préstamos dentro del ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para cuya gestión se utiliza, entre otros, el modelo 600.

“¿Es un préstamo o es una donación?”, plantea Barredo. Para el abogado, no dejarlo por escrito puede generar conflictos posteriores, especialmente si Hacienda cuestiona la naturaleza de la entrega.

El riesgo tras un divorcio

El segundo problema señalado por el abogado aparece cuando el dinero se utiliza para comprar una vivienda junto a la pareja y, años después, se produce una separación o divorcio.

Barredo asegura que, si la operación no se ha documentado correctamente, “en muchas ocasiones pierden todo el dinero”. No obstante, esta consecuencia no se produce automáticamente en todos los casos, ya que dependerá de cómo se realizó la aportación, del régimen económico matrimonial y de si puede acreditarse el origen y destino del dinero.

El Código Civil, en su artículo 1346, establece que, entre otros supuestos, son bienes privativos los adquiridos por uno de los cónyuges a título gratuito, así como aquellos comprados a costa o en sustitución de bienes privativos. Por ello, acreditar que una cantidad procedía de una donación destinada exclusivamente a uno de los hijos puede resultar determinante para defender su carácter privativo.

Noticias relacionadas

La clave, por tanto, está en documentar correctamente la operación y conservar pruebas del origen y utilización del dinero. Una precaución especialmente importante cuando la ayuda económica de los padres se destina a una vivienda adquirida en pareja.