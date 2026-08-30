La industria catalana mira hacia la defensa: "Hacer el mantenimiento de un tanque y el de un coche no es tan diferente"

La industria catalana mira hacia la defensa. En una espiral mundial de aumento del gasto militar, diversas empresas aseguran que existen "oportunidades muy reales" en el sector, que pueden servir para garantizar puestos de trabajo en actividades "amenazadas" por la deslocalización. En el caso del automóvil, afirman que ya hay más de un centenar de compañías interesadas en algún proyecto, según cifras del Clúster de la Industria de Automoción de Catalunya (CIAC). "Hacer el mantenimiento de un tanque y el de un coche no es tan diferente", afirman en declaraciones a la ACN. Las empresas coinciden en señalar que la defensa es una industria tradicionalmente "inexplorada" y "desconocida" en Catalunya, pero que en los últimos meses está al alza por el entorno geopolítico.

El presidente del CIAC, Josep Maria Vall, afirma que se ha generado una "tormenta perfecta" para que el sector del automóvil mire hacia la defensa. Entre los factores que la han propiciado, señala la normativa europea que ha obligado a las plantas a avanzar hacia la electrificación y la competencia de los coches chinos. El líder del clúster remarca que el sector de la defensa "nunca sustituirá" al automóvil, sino que se ve como una manera de "diversificar" su actividad a largo plazo. "Las cosas van lentas, lo vemos de aquí a cuatro o cinco años", dice. "Pero si no estás ahora hablando con el sector, dentro de cinco años seguro que no estarás", alerta.

Vall asegura que la automoción "ya tiene" la tecnología necesaria para la defensa, como cámaras, sensores o robótica. "Hay una similitud de criterios y de tecnologías que se pueden aprovechar", explica. Son las denominadas tecnologías duales, aquellas que pueden servir tanto para el uso civil como para el militar.

Con el objetivo de impulsar la entrada de estas empresas industriales en la defensa, hace medio año el exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Ferrer y el expresidente del Parlament Roger Torrent fundaron la consultora Dualys. "El ámbito de la defensa es desconocido, pero en el momento en el que estamos está lleno de oportunidades", afirma Ferrer en una entrevista con la ACN, en la que recuerda que la inversión europea prevista hasta 2030 asciende a 800.000 millones de euros en el marco del plan 'Rearm Europe'.

Catalunya tiene "experiencia"

El cofundador de Dualys insiste en que Catalunya tiene "experiencia en muchos ámbitos reconocidos mundialmente", como el sector farmacéutico o la automoción, que ahora pueden ponerse "a disposición" de usos militares y vinculados a la seguridad.

"Quien fabrica engranajes para una caja de cambios de vehículos pesados de uso civil, sean tractores o excavadoras... son industriales que están muy bien preparados para entrar en el sector de la defensa. Tienen la experiencia, tienen las capacidades, tienen un conocimiento acumulado durante muchos años y, por tanto, prácticamente no hay que pedirles ninguna reconversión", afirma Ferrer.

El presidente del CIAC lo corrobora y explica que para adaptar las fábricas no hacen falta grandes inversiones, sino que hay que "transformar procesos". En este sentido, detalla que los fabricantes de coches están "acostumbrados" a fabricar entre 1.000 y 1.500 vehículos al día, mientras que en el caso militar la cifra se reduce a uno o dos a la semana. "El sector del automóvil y el de la defensa tienen que llegar a saber cómo pueden ir de la mano", afirma Vall.

Según Ferrer, la "principal dificultad" para entrar actualmente en esta industria es el "desconocimiento". "Queremos explorar un territorio y no sabemos dónde están los caminos", compara. Así, admite que en materia de certificaciones, solidez financiera y calidad se exigen unos requisitos "muy altos", pero asegura que "no es para asustarse". "En este país tenemos industrias farmacéuticas de primer nivel que cumplen de sobra estándares mucho más exigentes", dice.

"El ecosistema existe y, en el caso de Catalunya, existe con fuerza y con mucha presencia en diversos sectores", agrega. Ferrer indica que el proyecto europeo de defensa es "muy transversal" y cree que también puede ser una "oportunidad" para las pymes, que pueden integrarse en las cadenas de suministro de "grandes empresas tractoras". El cofundador de Dualys asegura que se trata de una estrategia "a largo plazo", con horizontes de entre cinco y 15 años en algunos casos.

El caso de Innovae: simuladores de entrenamiento para vehículos militares

Una de las empresas que ha dado este paso es Innovae, especializada en simuladores de entrenamiento virtual. Su director de marketing y de canal, Xavier Riba, explica que hasta hace un tiempo realizaban sobre todo proyectos para estudiantes de formación profesional, pero que en los últimos dos o tres años también se han adentrado en el sector de la defensa. En 2025 llevaron a cabo uno en colaboración con Airbus y el Ejército, que permitía a los estudiantes realizar prácticas de mantenimiento de un helicóptero.

"La empresa no nace para el sector militar, sino que nace como una empresa especializada en tecnología y ha sabido cómo canalizarla hacia diferentes ámbitos. Uno de ellos, de los últimos en los que hemos entrado, es la defensa", afirma Riba. Según explica, "cada vez hay más demanda" de proyectos en este sector, que vaticina que "irá al alza". "Puedes hacer el mantenimiento de un tanque o el mantenimiento de un coche. Hay motores, ruedas y piezas que no son tan diferentes", dice.

Riba detalla que, en el ámbito de la defensa, sus simuladores permiten practicar en situaciones "realistas y de crisis". "El entrenamiento militar es complejo, es de alta intensidad. Necesitas reproducir entornos totalmente variables, nunca sabes qué te vas a encontrar. Aquí la tecnología te da esa respuesta", explica. "El entorno geopolítico ha cambiado muchísimo y lo que necesitan nuestros clientes es poder contar con estas herramientas para tener a las personas totalmente preparadas", añade. Innovae cuenta con unos 60 trabajadores, tiene su sede central en San Sebastián, pero también dispone de oficinas en Barcelona y Cuenca.

"Falta de transparencia voluntaria" por parte de muchas empresas

Por ahora, el peso de la defensa en el PIB catalán se sitúa alrededor del 0,51%, según un informe reciente de la Cámara de Comercio de Barcelona. El documento apunta que el porcentaje "puede parecer modesto", pero sostiene que es "probablemente superior en realidad" a lo que sugieren las cifras agregadas. En este sentido, señala una "falta de transparencia voluntaria" por parte de "muchas" empresas, especialmente pymes, que prefieren no destacar públicamente su vinculación con el sector por "razones sociales y reputacionales", lo que "dificulta enormemente" poder identificar el tejido real y cuantificar con precisión su aportación económica.

El informe concluye que Catalunya podría incrementar la actividad del sector de la defensa en 1.000 millones de euros y crear 10.000 puestos de trabajo cualificados si duplica su tamaño en los próximos cuatro años. Actualmente, este ámbito genera 1.800 millones de euros de valor añadido bruto y da empleo a 28.000 personas.