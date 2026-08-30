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Emilio (28 años), viviendo solo en un contenedor perdido en la montaña: "Es la trampa que nos han hecho hoy en día: parece que necesites un montón de dinero, pero no es así. Yo estoy viviendo por 10 o 20 euros al mes"

El joven construyó su hogar en tres meses sin experiencia previa: "Lo hice a base de tutoriales de YouTube"

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Emilio (28 años) vive solo en un contenedor perdido en la montaña.

Emilio (28 años) vive solo en un contenedor perdido en la montaña. / YouTube / Diego Revuelta

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Oriol García Dot

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Los precios de las casas siguen subiendo sin parar y el acceso a las hipotecas se complica para todos. Por eso seguramente muchas personas han decidido buscar diferentes alternativas. Entre ellas, está la de aprovechar un contenedor en medio de las montañas para fabricarse una vivienda propia, como es el caso de Emilio.

Emilio tiene 28 años y hace un año y medio decidió dejarlo todo atrás para venirse a vivir solo en medio de la montaña y, además, hacerse su propia casa en un contenedor. Él no quería pagar una hipoteca durante 40 años y, sobre todo, lo que buscaba, entre otras muchas cosas, era la libertad y la tranquilidad.

Su caso lo ha documentado Diego Revuelta en su canal de YouTube, en el que tiene más de 123.000 suscriptores a mediados de agosto. En su canal, Diego hace reportajes de investigación y entrevistas reales sobre temas controvertidos, sin cortes innecesarios, porque "aquí lo que importa es escuchar a los protagonistas tal como son", según expone.

Dimensiones del contenedor

Para empezar, Emilio comparte las dimensiones de su hogar: "Esta es mi casa contenedor. El espacio es de 6 metros de largo por 2,40 metros de ancho, que para una persona, la verdad es que me apaño bastante bien. La casa está dividida básicamente en habitación principal, cocina, despacho y baño. Por tanto, tiene unos 13 m² y, como me paso todo el día fuera, de espacio voy muy bien".

Además, Emilio explica cómo fue el proceso de reformar el contenedor, ya que nunca había hecho nada parecido. "Lo hice sin ninguna experiencia, sin haber trabajado nunca de albañil ni haber cogido un taladro en mi vida. Lo hice a base de tutoriales de YouTube; preguntando, con muchos tutoriales y mucha prueba y error. Tardé unos 3 meses en construirla", expone.

Gastos de Emilio en la montaña

Emilio explica cómo fue el proceso de reformar el contenedor, ya que nunca había hecho nada parecido.

Emilio explica cómo fue el proceso de reformar el contenedor, ya que nunca había hecho nada parecido. / YouTube / Diego Revuelta

Emilio, que vive con un perro y un gato, comparte algunos de sus gastos: "Este contenedor me costó 1.300 euros, aunque me cobraron también 300 euros del transporte. Otro gasto que tengo es el IBI, por el que pago unos 8 euros al año. De agua pago unos 80 euros cada 5 o 6 meses, que viene un camión cisterna a rellenarme el agua y, después, de luz no pago nada, ya que compré en su día un kit solar con sus baterías, sus paneles solares y con eso me da más que suficiente para vivir".

De esta manera, expone que se puede vivir con muy poco dinero: "Si quisieras ir a lo mínimo, por cuatro duros puedes vivir tranquilamente. Yo creo que también es la trampa que nos han hecho hoy en día: parece que necesites un montón de dinero, pero no es así. Yo estoy viviendo con luz, agua y un sitio para dormir por 10 o 20 euros al mes".

Caseta de piedra como almacén

Aunque los 13 m² en los que vive Emilio parezcan muy poco espacio, su situación es muy favorable, ya que cuando compró el terreno encontró una caseta de piedra sin registrar que ahora usa como un almacén para guardar la comida que compra en el supermercado más cercano. A pesar de comprar algunas cosas, también cuenta con un huerto en el que planta todo tipo de fruta y verdura.

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Cuando Emilio compró el terreno encontró una caseta de piedra sin registrar que ahora usa como un almacén para guardar la comida

Cuando Emilio compró el terreno encontró una caseta de piedra sin registrar que ahora usa como un almacén para guardar la comida / YouTube / Diego Revuelta

Finalmente, Emilio confiesa que, aunque ahora vive genial, le gustaría tener una casa más grande para formar una familia: "A mí me encantaría formar una familia, no sé si aquí, pero la idea de poder tener hijos, enseñarles las cosas del campo y a cuidar a los animales; la verdad que sería algo idílico. Me imagino en una casa más grande, pero me encantaría vivir tranquilo y lejos de la sociedad".

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