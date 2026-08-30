Guillermo (29 años) deja Barcelona y se muda al campo para vivir de forma autosuficiente: "Uno piensa que viajando se aprende de sí mismo, pero también huimos de algo"
Asegura haber estado viajando para escapar de su realidad: "Uno piensa que viajando se aprende de sí mismo, pero también de algo huimos"
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¿Te imaginas despertarte un día y empezar a sentir que la vida que tienes no es la que te gustaría y que preferirías dejar todo para irte a vivir al campo de forma autosuficiente? Pues justamente es lo que le sucedió a Guillermo, de 29 años, que recientemente se ha mudado a un lugar remoto de la provincia de Tarragona, en el sur de Catalunya.
Además, ha decidido compartir este gran cambio en su vida a través de su nuevo canal de YouTube 'Memo de Secano'. Según expone, quiere usar este canal para mostrar todo el proceso que conlleva mudarse a una finca en medio de la nada. Para ello quiere documentar todo el proceso de construcción y autosuficiencia que deberá realizar en su nueva finca.
En su primer vídeo, Guillermo, al que también llaman Memo, se presenta y explica por qué ha decidido abandonar la ciudad: "Decidí comprar una finca porque, visto el panorama actual de la vivienda en España y en el mundo, y lo cara que está la vida y las perspectivas de futuro, esta era mi única opción. Además, me gusta el campo; ahora prefiero la calma y la tranquilidad del campo".
Algo de compañía
A pesar de estar bien solo, Guillermo asegura que, en el futuro, quiere algo de compañía: "He venido solo, no tengo ni perro ni gato, ni nada, pero bueno, poco a poco y si todo va bien, adoptaré un perrito. Quiero un perrito para que me haga compañía, porque si no se me va a ir la cabeza. Ya estoy un poco tocado, pero estar solo en la montaña hablándome a mí mismo...".
Al haberse mudado hace muy poco, Guillermo no tiene ninguna posibilidad de conseguir agua, pero ha conocido a un campesino que lo está ayudando: "Aquí están los depósitos de agua vacíos. De momento es una finca que no tiene agua. Por suerte, el agua me la trae un payés en tractor".
Cocina, baño y comedor
La casa, a pesar de no ser una mansión lujosa, cumple con todo lo que Guillermo necesita: una cocina bien equipada, un baño en el que puede ducharse con el agua que le trae el campesino, un gran comedor y "un sofá cama para cuando viene algún pobre desgraciado de visita", bromea 'Memo'.
Según comenta, ha empezado a aprender sobre autosuficiencia y tiene muchos proyectos en mente: "Ya iré explicando estas ideas que tengo. Hay un montón de proyectos para hacer aquí. Son prácticamente 5 o 4 hectáreas y media de terreno lleno de bancales, de almendros, de olivos y de árboles que no sé qué son y que tengo que ir explorando".
Nuevas tecnologías
Además, expone que las nuevas tecnologías ayudan mucho a poder ser autosuficiente: "La idea es ir poco a poco como una hormiguita, algo que me cuesta también porque soy de impulsos. Todo esto es un reto de vida, enfocado a cambiar, adaptarme e integrarme en este entorno de manera autosuficiente. Aunque hoy en día, con internet y con las inteligencias artificiales, es bastante diferente lo que puede uno hacer solo en su casa".
Finalmente, Guillermo reconoce que esto es un gran reto para él: "Es un reto personal, un reto de vida y de trabajo de reflexión. Yo vengo de Barcelona y de estar muchos años dando vueltas, sobre todo por el continente americano, trabajando en Guatemala y en Estados Unidos. Pero ahora me he visto obligado a tener que quedarme aquí y ya no puedo seguir escapando en mis viajes. Uno piensa que viajando se aprende de sí mismo, pero también de algo huimos".
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