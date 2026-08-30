Alimentos de temporada: Septiembre trae el mejor bonito del norte cargado de proteínas y omega-3

El bonito del norte, como otros pescados de la familia de los túnidos, son una recarga de proteínas de alto valor biológico para afrontar la vuelta al trabajo (o a la escuela) en el mes de septiembre. Son todos ellos alimentos muy ricos también en ácidos grasos omega-3 y en vitaminas A, D y del grupo B, lo que los convierte en excelentes complementos nutricionales para cuidar el corazón, reducir el colesterol y mejorar la salud muscular y ósea.

Antes de que llegue la gran temporada de los cefalópodos (estos son sepias, calamares y pulpos, entre otros), las pescaderías están ofreciendo este septiembre preciosos ejemplares de bonito. "Al principio de la campaña costó arrancar, pero en cuanto los pescadores del norte encontraron los bancos de peces, lo cierto es que la temporada ha sido muy buena, de primera calidad", explica Àngel Máñez, presidente del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna.

En mayo, el momento en el que sobre el papel debía de empezar la época de capturas, los puertos cantábricos se encontraron que los barcos regresaban con las bodegas prácticamente vacías tras recorrer miles de kilómetros sin encontrar grandes concentraciones de pescado, a pesar de que este año la cuota marcada por la Unión Europea (UE) es de máximos históricos. Eso provocó entonces una subida inusitada de precios, que se moderó más adelante "cuando las capturas se normalizaron", indica Máñez.

"Con el atún rojo, que también tiene este 2026 la cuota de pesca más alta de los últimos años, la campaña ha sido más estable y los precios, por tanto, han sido también más razonables", agrega el presidente de los pescaderos de Mercabarna. Aunque pertenecen a la misma familia de peces, los 'Scombridae', el bonito y el atún son especies distintas: el primero, muy similar al atún blanco, es más pequeño, con una aleta pectoral muy larga y carne clara y suave, mientras que el segundo es más grande y robusto, con carne más oscura y sabor intenso.

Ambos son ideales para preparar conservas, pero en este momento del año se encuentran en un punto perfecto para prepararlos en la cocina, con elaboraciones que no tienen por qué ser complicadas. Pueden servirse encebollados o estofados (como el marmitako) o simplemente a la plancha. Eso sí, al ser un pescado azul de carne firme y jugosa, el secreto principal es no pasarse de cocción para que no quede seco.