Los alimentos frescos y los complementos dietéticos llenan las despensas en la vuelta a casa tras las vacaciones

Volver a llenar la nevera y reponer los alimentos básicos en las alacenas. El regreso a casa tras las vacaciones supone tener que afrontar la llamada operación despensa o, lo que es lo mismo, realizar una compra general antes de reemprender una nueva rutina laboral y la vuelta al cole. Se trata, según informa la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a 20.000 establecimientos comerciales, del "mayor cambio de hábitos de consumo del año", para el que el sector lleva ya días preparándose, sobre todo en el aspecto logístico.

El fin de las comidas informales del verano y el regreso a la cocina más tradicional y de ingredientes, señala Asedas, "sitúa a las legumbres en el podio del consumo, con incrementos en septiembre del orden del 36%", según sus previsiones. Junto a ellas, la demanda de algunas verduras, como las diferentes variantes de coles, pueden alcanzar subidas en la demanda de más del 50%, mientras que para las patatas se estima un incremento de ventas del 15%.

Como ya se ha venido apuntando en los últimos años, la patronal de los supermercados pone de relieve "el aumento del consumo de complementos dietéticos, que incrementan la demanda en un 65% en septiembre", un mes en el que la reincorporación al trabajo, junto con la reanudación de la agenda de invierno, anima a muchas personas a buscar el apoyo de magnesios, hierros u otros suplementos.

La vuelta a los platos más elaborados también se refleja en las carnes, cuyo consumo general se suele incrementar un 10%, y en el pescado fresco y congelado, con un aumento del 5,5%. Llegan también las mandarinas tempranas, las uvas o las peras. Como ingrediente para acompañar las elaboraciones, el aceite sube su consumo un 2% en septiembre; especialmente el de girasol, con un 6%. Otros productos básicos reseñables son las harinas y sémolas (+14%), el azúcar (+12 %) y la leche (+4%).

Patatas, peras y macarrones, más caros

Este año, esta cuesta de septiembre va a venir marcada por la subida de precio de productos como las patatas o la pasta de macarrones, que en agosto se han encarecido en un 14% y un 3% respectivamente. A ellas se suman los huevos, que en el último año acumulan un incremento de precio de casi un 9%.

En concreto patatas, con una subida media del 14%, y macarrones, con un 3%, son, junto con las peras conference, que se encarecen en un 3,2%, los básicos que más han subido en los grandes supermercados durante el mes de agosto, según un estudio elaborado por Facua-Consumidores en Acción tras analizar los precios en ocho cadenas de supermercados.

En el último mes, la malla de patatas ha registrado un incremento medio del 14%, destacando la subida producida en Hipercor, donde la malla de cinco kilos ha pasado de 5,99 euros en julio a 7,75 euros en agosto, lo que supone un 29,4% más. El kilo de peras conference cuesta un 3,2% en las últimas semanas, con un repunte del 20,3% en los supermercados Carrefour, tras pasar de 2,12 euros en julio a 2,55 euros en agosto. Ambos casos se explican, sobre todo, por las malas cosechas que está habiendo este año. Las patatas nuevas llegan a España eminentemente de Francia, un país que va a registrar un descenso de producción del 23%, en una de sus peores cosechas en años. Las peras, por su parte, han visto también mermada la cantidad por culpa de las olas de calor.

Durante este mismo periodo también se han incrementado los precios del aceite de girasol (2,8%), las naranjas (2,5%), la lechuga iceberg (2,4%), la harina de trigo (1,8%), la leche entera (1,3%), el arroz redondo (0,2%) y las manzanas golden (0,2%). Por contra, entre los alimentos que han reducido su precio medio en agosto en comparación con el mes de julio se encuentran los limones (-4,2%), las zanahorias (-4,2%), el aceite de oliva virgen extra (-6%) y las uvas blancas sin pepitas (-18%).

En un momento en el que, además de la operación despensa, se concentran otros desembolsos como el del material escolar, el transporte o las extraescolares, los expertos recomiendan realizar una buena planificación de la cesta de la compra, "comparando la relación calidad-precio y seleccionando de forma estratégica las marcas que pueden ayudar a contener el gasto recurrente del supermercado", señala Alejandro Alegret, coautor del estudio informe 'Marcas Blancas: símbolo del consumo inteligente', elaborado por B. "Y allí son claves -subraya Alegret- las marcas de distribución o marcas blancas, fundamentalmente en alimentos envasados, lácteos y postres.