El aeropuerto de El Prat se llena de viajeros que vuelven de unas vacaciones ahora "más caras": "Es cuestión de organizarse"

El aeropuerto de Barcelona-El Prat se ha llenado este domingo de viajeros que vuelven de las vacaciones, pero también de otros que aprovechan los últimos días de agosto para marcharse. Todos ellos lo hacen en un verano marcado por el aumento de los precios. "Las vacaciones han sido un poco más caras, pero es cuestión de organizarse", apunta Júlia, que vuelve de pasar unos días en familia en varios lugares del norte de Italia. Júlia y su familia han viajado en una de las 1.082 operaciones comerciales previstas en la infraestructura este domingo, con un total de 4.421 entre el viernes y el lunes. Aparte de quienes vuelven, también hay turistas que aprovechan los últimos días de agosto para visitar Barcelona, una ciudad que también han encontrado "un poco cara".

Tanto la zona de salidas como la de llegadas del aeropuerto tienen un goteo constante de gente este último domingo de agosto. Entre los viajeros que aprovechan estos últimos días del mes para marcharse están Sílvia y Júlia. Son tía y sobrina y van a Nueva York como regalo por los 18 años de Júlia. Se marchan ahora, apunta Sílvia, porque les iba mejor para "compaginar" con sus respectivos trabajos y antes de que su sobrina empiece los estudios. "Fue más por conveniencia que por una cuestión de precio", remarca.

También hay quienes aprovechan la infraestructura para ir a otros lugares. Es el caso de Sergio y Ana, que han salido este domingo por la mañana de Zaragoza en AVE para coger un vuelo en el aeropuerto de El Prat e ir a Menorca. Explican que les salía más barato, especialmente por los descuentos del Verano Joven en el AVE de Zaragoza a Barcelona. El vuelo desde Zaragoza a Menorca era "impagable", dice Ana.

Hay quienes vienen los últimos días de agosto a Barcelona, como Juan y María. Vienen de Jerez de la Frontera, en Andalucía, y han encontrado que la capital catalana es "un poco cara". "Estamos acostumbrados a ir fuera de España y nos ha parecido que es más caro viajar por España que hacerlo fuera", dice Juan. Sin embargo, María apunta que entienden "que los precios estén como están" por el elevado número de viajeros que visitan Barcelona y que los barceloneses estén "hartos de los turistas". Ambos vienen a un concierto en la capital catalana y aprovechan para visitarla durante cuatro días. "Vine de pequeña y me encantó", dice María. Para Juan, será la primera vez que la visite.

4.421 operaciones entre el viernes y el lunes

El aeropuerto de Barcelona-El Prat afronta la operación retorno de finales de agosto con 4.421 operaciones comerciales programadas entre este viernes y el lunes, un 2,2% más que las 4.326 previstas en el mismo periodo del año pasado. El viernes fue el día con un mayor número de movimientos, con 1.143 operaciones. Le seguirá el lunes, con 1.123 operaciones comerciales previstas.

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Este domingo ha habido 1.082, y el sábado hubo 1.073, según los datos de Aena, sujetos a cambios según las programaciones de las compañías aéreas. El incremento se produce en un verano en el que el aeropuerto ha alcanzado la cifra récord de 61 destinos intercontinentales programados, dos más que el año pasado. América concentra 26 de estos destinos y África, 18.