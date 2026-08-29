Vidas alternativas
Toshin vive aislado en una casa de barro: "Debes entender que siempre podrás volver a tu anterior vida. Eso me sacó mucho peso para dar el paso; me sacó el miedo"
El hombre vive en una aldea de 200 habitantes que se ayudan entre sí: "Ponemos plata en un fondo común y con eso mantenemos la red de agua"
Ibon Berasategui (32 años) vive en su aldea por menos de 300 euros al mes: gasta 100 en alquiler y unos 110 en comida: "No me da por comprar chocolatinas, bollerías, galletas y cosas de estas"
Facundo, viviendo en una carpa en plena montaña: "Instalarse en el campo, en estas condiciones, no es una situación idealizada de vida rural: es un proceso, con errores, ajustes y decisiones duras...""
Hay gente que piensa que al irse a vivir en medio de las montañas todos los problemas se desvanecen, como si asilarte fuera una solución definitiva a todo lo malo. No siempre debe ser así, la realidad es muy diferente, aunque testimonios como el de Toshin, un hombre que dejó todo para irse a vivir a una aldea de 200 habitantes llamada Umepay, lo corroboran.
Esta situación la ha documentado Facu en su canal de YouTube @SueñosdeRuta. Facu asegura estar cansado de la vida de ciudad y de las nueve horas de oficina que proponía su trabajo. De esta manera decidió dejarlo todo y empezar a viajar por el mundo. Después de 8 años, decidió parar y construir su nuevo hogar en las sierras de Córdoba (Argentina).
En una de sus entregas más virales, este chico ha ido a una aldea perdida en medio de las montañas cordobesas para mostrar cómo vive una persona aislada en medio de las montañas. Para ello, ha entrevistado a Toshin, un hombre que dejó la vida de ciudad en Buenos Aires para empezar de cero en la sierra.
Viviendas bioclimáticas
Para empezar, Toshin destaca la arquitectura que se ha instaurado en su aldea: casas bioclimáticas con plantas en el techo. "Es una casa superbioclimática. Tiene un 'techo vivo', que ayuda a que sea una casa muy fresca en verano: estamos viendo que tiene entre 5 y 7 grados menos que el exterior. También tiene muchas más cosas bioclimáticas como la orientación, que está hecha de adobe...".
Según cuenta, la casa en la que vive está hecha completamente de barro. Actualmente, la casa tiene 7 años, con lo que necesita mantenimiento: "Esta casa tiene siete años y este año le toca revoques. Ahora en marzo hacemos este mantenimiento, sobre todo en la pared oeste, que es la que más sufrió. Para esta bioconstrucción usamos ladrillos de adobe de 40 cm de ancho".
Comunidad de amigos en la aldea
A pesar de que ir a vivir en medio de las montañas es algo complicado, Toshin tuvo suerte, porque los fundadores de Umepay son sus amigos de toda la vida. Cuando decidió unirse a ellos en este proyecto, pudieron ayudarse entre sí para poder vivir de manera autosuficiente, creando unos fondos comunes.
Algunas necesidades básicas como la electricidad, el Internet y las aguas residuales de la casa las puede cubrir solo: "La electricidad la tenemos gracias a las placas solares. Después, todo lo que son aguas grises y aguas negras, tengo un sistema de biodigestores con tratamientos biológicos para asegurar que nada se filtre ni contamine el agua del subsuelo. También cuento con un sistema satelital de internet".
Fondo común entre vecinos
Por otro lado, hay otras cosas que hace en comunidad, junto con los demás vecinos de la aldea: "Creamos una cooperativa entre los vecinos para mantener la red de agua. Ponemos plata en un fondo común y con eso mantenemos la red de agua. También ponemos guita entre los vecinos para mejorar los caminos; viene una máquina a arreglarlos dos veces por año. Además, juntamos la basura entre todos y la llevamos a una planta de tratamiento".
Finalmente, Toshin manda un mensaje para toda esa gente que tiene miedo a cambiar de vida: "Vos ya sabés hacer lo que vas a dejar, con lo cual, si lo nuevo que vas a hacer no te gusta, siempre puedes volver a hacer lo que hacías antes. Solo debes pensar: '¿Qué puede pasar si me sale mal?', y entender que siempre podrás volver a tu anterior vida. Eso me sacó mucho peso para dar el paso; me sacó el miedo".
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