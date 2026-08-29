Natalia Lara, asesora financiera: "Págate a ti primero, no al final. Si te pagas a final de mes, siempre te vas a quedar el último"

El ahorro se ha vuelto un plan casi imposible para muchos, que no consiguen guardar una parte de sus ingresos, ya sea por un salario ajustado o por simple desconocimiento financiero.

En este caso, la asesora financiera Natalia Lara nos muestra un error muy común entre las personas que intentan ahorrar, y cómo pueden solucionarlo.

Pagarte primero y no al final

"Págate a ti primero, no al final", asegura la experta. El problema es que muchas personas harían lo contrario, por lo que deciden pagarse a final de mes, lo que no sería una buena idea.

En pocas palabras, la mayoría de personas gasta primero, para después cubrir sus obligaciones. El último paso sería ahorrar, una práctica que puede complicarse, ya que el ahorro solo se realiza "si sobra algo, que casi nunca sobra".

Un giro radical a la rutina de ahorro

Ahora bien, el consejo de la asesora sería dar un giro de 180 grados a este orden. "En cuanto te llegue el ingreso, apartas un porcentaje para ti, después cubres tus gastos y al final, lo que quede, lo gastas sin culpa", recomienda Lara.

En cuanto a la cantidad, no importa que sea mucho o poco dinero, sino que esta se vuelva una acción automática para nosotros.

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De este modo, no es una elección que tomamos con el dinero que ya estamos perdiendo, ya que estamos ahorrando cuanto antes. Por ello, un simple gesto puede suponer un aumento significativo de los ingresos.