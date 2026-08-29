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Ahorro y finanzas personales

Natalia Lara, asesora financiera: "Págate a ti primero, no al final. Si te pagas a final de mes, siempre te vas a quedar el último"

Cambiar el orden de las prioridades financieras permite que el ahorro se convierta en un hábito automático

Laura Encina, experta en finanzas personales, sobre cómo saber si una deuda es buena: "“¿Te va a servir para generar más ingresos?"

La asesora financiera Natalia Lara explica la técnica de &quot;pagarte a ti primero&quot; para asegurar el ahorro mensual

La asesora financiera Natalia Lara explica la técnica de "pagarte a ti primero" para asegurar el ahorro mensual / ARCHIVO

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Alejandro Navarro

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El ahorro se ha vuelto un plan casi imposible para muchos, que no consiguen guardar una parte de sus ingresos, ya sea por un salario ajustado o por simple desconocimiento financiero.

En este caso, la asesora financiera Natalia Lara nos muestra un error muy común entre las personas que intentan ahorrar, y cómo pueden solucionarlo.

Pagarte primero y no al final

"Págate a ti primero, no al final", asegura la experta. El problema es que muchas personas harían lo contrario, por lo que deciden pagarse a final de mes, lo que no sería una buena idea.

En pocas palabras, la mayoría de personas gasta primero, para después cubrir sus obligaciones. El último paso sería ahorrar, una práctica que puede complicarse, ya que el ahorro solo se realiza "si sobra algo, que casi nunca sobra".

Un giro radical a la rutina de ahorro

Ahora bien, el consejo de la asesora sería dar un giro de 180 grados a este orden. "En cuanto te llegue el ingreso, apartas un porcentaje para ti, después cubres tus gastos y al final, lo que quede, lo gastas sin culpa", recomienda Lara.

En cuanto a la cantidad, no importa que sea mucho o poco dinero, sino que esta se vuelva una acción automática para nosotros.

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De este modo, no es una elección que tomamos con el dinero que ya estamos perdiendo, ya que estamos ahorrando cuanto antes. Por ello, un simple gesto puede suponer un aumento significativo de los ingresos.

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