Recepción
León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
La visita del empresario al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de la compañía eléctrica
EFE
El papa León XIV recibió este viernes en audiencia en el Vaticano al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a su consejero delegado, Pedro Azagra, según consta el boletín informativo diario de la Santa Sede.
La visita de Sánchez Galán y Azagra al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de Iberdrola, que se celebra este año con el lema "125 años luz", confirmaron a EFE fuentes de la empresa española.
Iberdrola -fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica- está considerada la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil.
En su encuentro, Sánchez Galán y Azagra explicaron al papa la impronta y expansión internacional de la compañía, los procesos de electrificación de las economías y el compromiso de Iberdrola con la sostenibilidad y medio ambiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.
El presidente de Iberdrola obsequió al pontífice con un ejemplar del libro 'Tratos y contratos de mercaderes y tratantes', del economista y filósofo dominico español del siglo XVI Tomás de Mercado. Se trata de una edición especial de la Universidad de Salamanca, cuyo Consejo Social preside Sánchez Galán.
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