Karolina y Annika, hermanas viviendo solas en el campo y cultivando su propia comida: "Quizá llegue el día en el que yo pueda enseñarles a mis propios nietos cómo hacer conserva de tomate"

Mucha gente sueña con dejarlo todo atrás y vivir rodeados de naturaleza y animales, lejos de las urbes. A pesar de que solo es un pensamiento pasajero, hay gente que llega a hacerlo realidad, como Karolina, una mujer que, junto a su hermana Annika, dejó su vida en la ciudad para vivir en una finca familiar en el sureste de España.

Las dos hermanas se mudaron a una casa construida en 1914, que está ubicada en una finca que lleva perteneciendo a su familia más de 100 años. Además, para sobrevivir, Karolina y Annika practican agricultura ecológica y regenerativa, donde todos sus animales cumplen una función en el ecosistema del jardín.

Todo su proceso de cambio de vida y sus aventuras las documentan en su canal de YouTube 'Finca La Maye', en el que comparten contenido sobre cómo han plantado huerta, frutales y han traído animales con el objetivo de poder abastecer gran parte de sus necesidades alimentarias. En uno de sus vídeos más virales, las hermanas han explicado su historia.

Producen su propia comida

Para empezar, Karolina explica lo que han aprendido desde que, hace 13 años, decidieron mudarse a la finca: "En estos últimos 13 años, hemos aprendido a hacer muchas cosas que antes no sabíamos. Ahora producimos y transformamos el 90% de nuestra comida. Criamos animales para producir leche, huevos y carne. Y tenemos un huerto que nos abastece con la mayoría de las verduras que consumimos a lo largo del año".

A pesar de que intentan usar el máximo de materia prima, también han aprendido a transformar productos que no producen: "Hacemos nuestro pan, aunque no produzcamos nosotras el trigo. Antes de tener cabras, hacíamos nuestro propio yogur o queso fresco con leche comprada. Hacemos nuestros propios productos de cosmética natural. Algunos ingredientes los producimos, pero muchos los compramos".

Estudios de ganadería y agricultura

A pesar de que intentan usar el máximo de materia prima, también han aprendido a transformar productos que no producen. / YouTube / Finca La Maye

Ahora tienen muchos conocimientos, pero no siempre fue así: "Cuando nos mudamos aquí hace 13 años, con tan solo 16 y 17 años, no sabíamos hacer nada de esto. Antes de mudarnos aquí a la finca, estábamos estudiando en Dinamarca y no sabíamos muy bien qué queríamos estudiar. Volvimos a España y, como todos los veranos, vinimos a la finca a veranear. Al finalizar el verano, empezamos a plantearnos si realmente tenía sentido volver a nuestra casa en Madrid".

A raíz de esta decisión, dedicaron sus estudios a la ganadería y agricultura y empezaron a poner en práctica todo eso en su propia finca. "Cada vez que aprendía algo en la universidad sobre plagas o fertilidad del suelo, llegaba a casa y lo ponía en práctica o lo veía en tiempo real. Eso fue un privilegio. Realmente, cuando nos mudamos aquí, nosotras no soñábamos con este estilo de vida, sino que el deseo de querer vivir así fue creciendo a medida que lo íbamos viviendo", expone.

Lección vital de alimentación

Tras todos estos años, Karolina y Annika han aprendido una lección vital: "Lo más importante no es producir, es saber qué hacer con lo que produces. Porque si no sabes cocinar lo que produces, no tiene mucho sentido que tengas un huerto, pero si no sabes hacer conserva, lo más probable es que tengas abundancia unas pocas semanas del año y escasez el resto del año".

Karolina y Annika han aprendido una lección vital: "Lo más importante no es producir, es saber qué hacer con lo que produces". / YouTube / Finca La Maye

Finalmente, Karolina expone su principal motivación de vivir en la finca familiar: "Queremos ser como nuestra abuela, que nos enseñó a hacer conserva de tomate. Quizá llegue el día en el que yo pueda enseñarles a mis propios nietos cómo hacer conserva de tomate. Esa es una de las cosas que hace que queramos seguir haciendo esto, porque esta vida no es fácil y requiere mucho esfuerzo".