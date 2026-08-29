Raúl (50 años) dejó atrás su vida para vivir en una finca de 6 hectáreas: "Llevo gastados 20.000 euros, casi el sueldo de todo un año y la masía sigue prácticamente igual; es una ruina"

En el mundo ajetreado en el que vivimos, parece imposible que exista gente dispuesta a cambiarlo todo para conseguir la vida de sus sueños. Sin embargo, hay personas que lo hacen, como Raúl, un hombre de 50 años que lo dejó todo para comprarse una finca rústica de 6 hectáreas con una masía en ruinas en Alòs de Balaguer (Noguera, Lleida).

Su historia la exponen en su canal de YouTube 'Sin Volverse Loco', en el que tiene unos 5.000 suscriptores. En este canal, Raúl sube contenido sobre diferentes formas de vivir más libre y menos frágil en España, sin humo ni fantasías de hacerse rico. Según expone, su contenido enseña a vivir mejor, con más control y menos dependencia.

Inversión de 20.000 euros

En uno de sus vídeos más virales, Raúl explica por qué ha gastado casi 20.000 euros en su finca, en la que lleva más de 4 meses, pero sigue teniendo un aspecto muy similar al primer día. "Compré esta finca hace 4 meses y llevo gastados 20.000 euros, casi el sueldo de todo un año. Y mirad, no se nota en nada. La masía sigue prácticamente igual; es una ruina", empieza exponiendo.

Raúl explica el estado en el que encontró esta finca hace 4 meses: "Cuando compré esta finca, el estado era horrible. Es una masía que solo tiene el cascarón y está en un estado de ruina. La finca no tiene agua y no tiene luz. Son 6 hectáreas. Solo hay dos parcelas que están cultivadas; las demás llevan años sin estar cultivadas. Por lo tanto, la finca necesita mucho cariño y mucha inversión".

Gastos de Raúl en la finca

A pesar del estado, Raúl decidió seguir adelante y explica su primer gasto: "1.900 euros se fueron en un estudio de viabilidad de un gabinete de arquitectura, en el que me decían lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ya lo había estudiado antes y salió lo mismo que yo había visto, pero te puedes llevar sorpresas. Es muy importante gastarse ese dinero, ya que puede ser que quieras hacer algo y no sea viable".

Uno de los gastos más importantes que ha hecho Raúl son 2.000 euros en pequeñas reformas para evitar que la masía se inunde durante los días de lluvia. / Youtube / Sin Volverse Loco

Otros de los gastos más importantes que ha hecho Raúl son: 3.000 euros en dos contenedores industriales para guardar material, 400 euros en depósitos para almacenar agua, 2.000 euros en un generador y en placas solares, 1.000 euros en colmenas, porque su apuesta de futuro es crear un apiario y, finalmente, unos 2.000 euros en pequeñas reformas para evitar que la masía se inunde durante los días de lluvia.

Su mayor inversión

Raúl se guarda para el final su mayor inversión: una autocaravana. "El gasto más grande fue esta caravana que compré de segunda mano. Costó 6.500 euros. Esto me permite tener nevera, tener lavabo, tener ducha, cocina y dormitorio. Esta es mi base de operaciones y puedo quedarme aquí todas las noches. Es todo un acierto tener esta caravana aquí, ya que la reforma de la masía aún va a tardar bastantes años".

Raúl se guarda para el final su mayor inversión: una autocaravana. / Youtube / Sin Volverse Loco

De esta manera, Raúl finaliza exponiendo que, a pesar de que no se nota mucho el cambio, su finca está empezando a funcionar: "Una finca de este estilo tiene su gasto para tenerla como la tengo yo ahora. O sea, prácticamente no ha cambiado nada, pero está operativa. Ahora ya puedo empezar a hacer cosas. Al final, muchas de estas cosas son una inversión. Por ejemplo, la caravana es una cosa que vendes superfácil, ya que están muy buscadas".