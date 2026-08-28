Nelo Fernández (55 años) se fue a vivir en una autocaravana tras su divorcio: "Estoy ganando más dinero que nunca, pero aquí estoy por pura practicidad. Mi casa tiene ruedas, por tanto hago lo que me da la gana"

Todos ansiamos la libertad, pero muchas veces no estamos preparados para pagar su precio. Estar anclados a familiares, a trabajos y a la rutina hace que siempre tengamos impedimentos para empezar a construir nuestros sueños. Nelo Fernández dejó atrás todas esas inquietudes para empezar a construir su nueva vida.

Todo el proceso de su vida y sus aventuras las documenta en su canal de YouTube 'Viaja o Revienta', en el que comparte contenido de sus dos pasiones: las motos y los viajes. En uno de sus vídeos más virales, Nelo da respuesta a la pregunta que más le hace la gente: ¿Por qué vive en una autocaravana de 1989?

Además, enseña cómo es su día a día con Penélope (su autocaravana) y explica las cosas que ha ganado y perdido al cambiar una vivienda convencional por una casa con ruedas. También expone por qué empezó a alquilar su casa y da las razones por las que, después de tantos años, sigue sin querer cambiar su vieja autocaravana por una nueva.

Inicios de Nelo Fernández

Para empezar, Nelo explica sus inicios: "Después de una adolescencia y una juventud bastante turbulentas, descubrí que la vida era muy corta y el mundo era muy grande, por lo cual empecé a viajar. Mi profesión, al ser bombero forestal a mediados de los 90, no era una profesión para todo el año. Nos contrataban solo en verano. Luego hacía mis tres meses de camionero".

El hombre quiso formar una familia, pero no le fue bien: "Lo quise todo y pensé que iba a poder con todo: me metí en un matrimonio, en una hipoteca y tuve hijos, pero no pude con todo. Pensé que si trabajaba más iba a poder mejorar todo. Por eso abrí un negocio propio, mientras seguía siendo bombero, pero no tenía ni un solo día libre. Al final tuve que frenar a todos los niveles: divorcio, cierre del negocio propio y a volver a empezar en todo".

Nelo pensó que, después de 30 años como bombero, debía darse un descanso y compró una autocaravana. / Youtube / Viaja o Revienta

Comprar una autocaravana

Tras este nuevo inicio, Nelo pensó que, después de 30 años como bombero, debía darse un descanso y compró una autocaravana: "Así acabé viviendo en una autocaravana vieja. Hay gente que me dice: '¿Cómo puede ser que este tío presuponga que la libertad se encierra en 12 m²?'. La paradoja está en que en la renuncia a espacios más grandes, en la renuncia a poseer más cosas, es donde uno encuentra el respirar y la libertad".

Tras explicar su historia, da el único motivo por el que sigue viviendo en su autocaravana de 1989: "No es por dinero. He puesto en alquiler todas mis propiedades y estoy trabajando. Se podría decir que estoy ganando más dinero que nunca, pero aquí estoy. Tampoco es por romanticismo. Es por pura practicidad, por un uso y disfrute práctico. Mi casa tiene ruedas, por tanto, hago lo que me da la gana".

No todo es bueno

A pesar de haber ganado en libertad y en tranquilidad, no todo es bueno: "Esto no es el paraíso. Esto a veces es tan cerrado que es como una especie de cueva y a veces es como una especie de celda. Sobre todo en momentos de mal tiempo o en los momentos malos, porque todos tenemos nuestros momentos malos. Eso hay que tenerlo en cuenta; esto no es un mundo de fantasía".

Nelo confiesa que no sabe cuanto tiempo más va seguir con esta vida. / Youtube / Viaja o Revienta

A pesar de que está encantado con Penélope, Nelo confiesa que no sabe cuánto tiempo más va a seguir con esta vida. "Igual de aquí a un poco de tiempo ya no vivo en Penélope. Lo que sé es que Penélope ahora mismo está haciendo su función y la está haciendo de una manera espectacular. Quizá dentro de un año vuelva a tener casa, quizá compre otra autocaravana. No lo sé, pero la verdad es que no me preocupa", finaliza exponiendo.