Renta
Si cobraste el paro en 2025 puede que el SEPE te deba dinero: este es el dato que debes revisar para reclamarlo
El asesor fiscal José Ramón López Martínez recomienda comprobar los datos comunicados antes de dar por cerrada la declaración de la Renta
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La declaración de la Renta se ha convertido en uno de esos trámites que muchas personas hacen casi en piloto automático. Se entra en el borrador, se revisan algunos datos, se comprueba si sale a pagar o a devolver y, si todo parece razonable, se confirma. El problema es que los datos fiscales no siempre deben aceptarse sin mirar, especialmente cuando durante el año se han cobrado prestaciones, subsidios o ingresos de distintos pagadores.
El paro es uno de los casos que más dudas genera. Para Hacienda, las prestaciones por desempleo tienen la consideración de rendimientos del trabajo, igual que un salario, y se integran en la declaración del IRPF. Por eso, cuando una persona ha cobrado el paro en 2025, esos importes aparecen en sus datos fiscales y pueden influir en el resultado final de la Renta. La cuestión es qué ocurre si la cantidad comunicada no coincide con lo realmente cobrado.
Error del SEPE
El asesor José Ramón López Martínez afirma que “si has cobrado el paro, seguro que te deben dinero porque el SEPE ha hecho mal los cálculos de los rendimientos que has obtenido”. Según explica, el problema estaría en que el SEPE podría haber comunicado ingresos de más, de manera que algunos contribuyentes habrían presentado la declaración pensando que los datos fiscales eran correctos, cuando en realidad habrían declarado rendimientos superiores a los que correspondían.
La advertencia no significa que todos los casos sean iguales ni que cualquier persona tenga automáticamente derecho a una devolución. Lo importante es revisar. El propio SEPE permite obtener certificados de prestaciones, entre ellos certificados de IRPF, de importes por periodo y de cantidades abonadas como prestaciones por desempleo durante el periodo solicitado. Para acceder a este servicio es necesario identificarse con certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve o PIN al teléfono móvil.
Revisar
El primer paso, por tanto, es comparar. El contribuyente debe descargar el certificado del SEPE, revisar cuánto cobró realmente en 2025 y comprobar si esa cantidad coincide con lo que aparece en los datos fiscales de la Agencia Tributaria y con lo que finalmente declaró. También conviene mirar retenciones, meses cobrados, posibles cobros indebidos, devoluciones al SEPE o regularizaciones posteriores. Un descuadre puede deberse a un error de comunicación, a una devolución no reflejada correctamente o a una interpretación equivocada del contribuyente al confirmar el borrador.
Reclamar
Si se confirma que se declararon rendimientos superiores a los reales, el camino es pedir la corrección de la declaración. La Agencia Tributaria explica que, si después de presentar la Renta se detectan errores u omisiones, la modificación se realiza mediante una autoliquidación rectificativa. En Renta WEB aparece la opción “Modificar declaración Renta 2025 ya presentada”, y la nueva autoliquidación pasa a ser la última declaración válida del ejercicio en el momento de presentarse. La propia Agencia Tributaria también recuerda que, si se computaron ingresos por importe superior al debido y eso perjudicó al contribuyente, puede instarse la rectificación de la autoliquidación.
La clave está en no reclamar sin pruebas. Para pedir la rectificación, lo recomendable es conservar el certificado del SEPE, los datos fiscales descargados, la declaración presentada, los justificantes de cobro y cualquier documento que explique la diferencia. Si el error supuso pagar más IRPF del debido o recibir una devolución menor, la rectificación puede permitir recuperar ese dinero. Pero si las cantidades cuadran o si el descuadre tiene una explicación correcta, presentar una modificación sin fundamento puede generar más confusión que solución.
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Fuente: Información
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