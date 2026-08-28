Finanzas
Ni volver de vacaciones ni desplazarte: así puedes otorgar un poder notarial para una firma concreta de forma virtual
El procedimiento se puede llevar a cabo desde fuera de España de forma 100% virtual, según explica la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía
¿Se puede tramitar una herencia sin pasar por el notario? La aclaración de la abogada Laura Lobo
Puede que te haya ocurrido: estás de vacaciones y tienes que tramitar una herencia o una escritura de compraventa que te toca firmar "sí o sí", ya sea por una buena oportunidad inmobiliaria o por cualquier otro caso. Tiene solución y no, no implica cancelar tus vacaciones ni desplazarte. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía ha explicado que, antes estas situaciones, existe una posibilidad de otorgar poderes que, por desconocimiento, no siempre se contempla.
Otorgar poderes específicos online
Clemente Buendía explica que, si tienes que firmar cuanto antes una escritura o una herencia, puedes otorgar un poder específico de forma completamente online. Este poder permite que otra persona pueda firmar esa escritura concreta sin que quien lo otorga tenga que acudir presencialmente. El procedimiento para otorgar este poder, además de ser 100% online, puede realizarse desde fuera de España.
Para iniciar el trámite hay que acceder a la sede electrónica notarial, a través de portalnotarial.es. Desde allí, el interesado puede escoger al notario de España ante el que quiere otorgar ese poder específico.
La notaria señala que no es necesario que el profesional elegido sea el mismo ante el que se firmará posteriormente la escritura definitiva. Puede seleccionarse a otro notario, que se encargará de remitir el poder telemáticamente al compañero que vaya a autorizar la operación. En este sentido, Clemente Buendía destaca que el procedimiento permite prescindir del documento en papel. "Puedes solicitar copia autorizada electrónica con código CSV", explica.
De este modo, si una operación de compraventa o una herencia requiere una firma mientras el interesado se encuentra de viaje, puede otorgarse online un poder destinado específicamente a esa escritura, evitando que las vacaciones obliguen a desplazarse para realizar este trámite.
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Fuente: Información
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