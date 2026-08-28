La Ley de Propiedad Horizontal alerta: permite limitar el uso de piscinas a vecinos morosos

La convivencia en comunidades de propietarios en España está regulada por la Ley de Propiedad Horizontal, que delimita los derechos individuales frente a las obligaciones comunes. Entre las cuestiones que suelen generar dudas está el acceso a los espacios comunes de una comunidad. Los propietarios tienen, con carácter general, derecho a utilizar elementos como las terrazas comunitarias, los cuartos de contadores, determinadas instalaciones y otras zonas que pertenecen al conjunto de la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que cada propietario dispone de la propiedad exclusiva de su vivienda o local y, al mismo tiempo, comparte con el resto de propietarios la titularidad de los elementos y servicios que tienen carácter común. Esto significa que el hecho de que una zona no se encuentre dentro de una vivienda particular no implica que pueda restringirse su utilización de manera arbitraria.

Si no pagas, no te bañas

Ahora bien, la normativa también contempla algunas excepciones. No todos los espacios comunitarios tienen la misma consideración y determinadas instalaciones pueden estar sujetas a condiciones específicas de utilización. La piscina, por ejemplo, es uno de los servicios cuyo uso puede llegar a limitarse en determinadas circunstancias.

Una de esas situaciones está relacionada con los propietarios que mantienen deudas con la comunidad. La normativa permite que la junta de propietarios adopte determinadas medidas para incentivar el pago de las cantidades pendientes, entre ellas restringir temporalmente el acceso a algunos servicios o instalaciones comunitarias que no resulten esenciales.

Estas restricciones deben cumplir ciertos límites. No pueden ser medidas desproporcionadas o abusivas ni pueden afectar a las condiciones básicas de habitabilidad de la vivienda. Además, la privación del uso se plantea como una medida temporal mientras persista la situación de impago y debe ajustarse a las condiciones establecidas por la normativa.

Por ello, un vecino que simplemente mantiene una discrepancia con la comunidad o con otros propietarios no puede ser apartado de las zonas comunes por decisión unilateral. Si no existe una causa legal que justifique la restricción, los propietarios mantienen su derecho a disfrutar de los elementos comunes en las condiciones establecidas para el conjunto del edificio.

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En casos de morosidad, por ejemplo, una comunidad puede establecer restricciones sobre servicios no esenciales, como la piscina, siempre que la medida sea proporcionada, temporal y cumpla los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal.

Fuente: Sport