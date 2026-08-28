El gobierno archiva el expediente a Holaluz

La eléctrica Holaluz ha anunciado este viernes que el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado el procedimiento de inhabilitación que le abrió en julio. La empresa catalana ha explicado en un comunicado que la decisión del gobierno "deja sin efecto" las medidas provisionales aprobadas en su día. De acuerdo con la resolución recibida por la compañía, el cierre favorable a Holaluz de este expediente será publicado este sábado, 29 de agosto, en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE).

La compañía que lidera Carlota Pi ha manifestado que el Ministerio le ha dado la razón y que Holaluz está "al corriente de pago". "La discrepancia se refería a la exigibilidad de determinadas facturas por un importe total de 4,4 millones de euros, que contaban con un plan de pagos", afirma la empresa en la nota que ha hecho pública esta tarde. Holaluz explicó en sus alegaciones que dichas facturas se encontraban dentro de su sistema de gestión ordenada y controlada de tesorería, mediante el cual la compañía agrupa para su pago periódico las numerosas facturas emitidas por las distribuidoras, tal y como permite la legislación vigente.

La empresa ha explicado que las facturas sobre las que existía la discrepancia están "íntegramente saldadas" y Holaluz se encuentra al corriente de sus obligaciones con las distribuidoras. "La compañía se encuentra, por lo tanto, saneada, a pesar, incluso, de los recortes en tesorería" que ha sufrido con motivo de su respuesta a la crisis de Oriente Medio, que supuso una rebaja impositiva a los consumidores hasta el 30 de junio para contrarrestar la subida de precios.

Holaluz ha celebrado que la decisión le permite "volver a poner el foco sobre el verdadero reto del sector energético: acelerar la transición desde un modelo basado en energía escasa y cara hacia otro basado en energía renovable, distribuida, abundante y barata". “Tenemos aproximadamente un 1% del mercado y, sin embargo, sólo se habla de nosotros. Algo estaremos cambiando”, ha señalado Carlota Pi, cofundadora y consejera delegada de Holaluz. La empresa ha manifestado en el comunicado que entiende que "su carácter disruptivo y su apuesta por un modelo energético radicalmente diferente explican buena parte de las resistencias que la compañía ha encontrado a lo largo de sus quince años de historia".

“Goliat seguirá atacando a David. La diferencia es que este David está armado con tecnología, con miles de clientes que creen en el mismo modelo y, sobre todo, con una transformación energética que ya es imparable”, ha manifestado Pi.

Holaluz nació en 2010 y gestiona actualmente alrededor de 12.000 comunidades energéticas y desarrolla tecnología para producir, almacenar, gestionar y compartir electricidad renovable a través de las redes de proximidad.

Holaluz ha superado en los últimos meses los problemas empresariales que sufrió el pasado año, cuando necesitó de una recapitalización de 22 millones de euros y de una reestructuración de deuda que suscribieron todos sus acreedores. En los resultados presentados por la compañía del año 2025, las pérdidas fueron de 22,1 millones, lo que supuso un 29,5% menos que en 2024. También los ingresos se vieron golpeados, con una caída del 41% hasta los 158,9 millones de euros.

Superado ese bache, el presente de Holaluz era algo más prometedor. La empresa se implicó junto a su accionista de referencia, Icosium, en la adquisición de Neolectra, una de las principales empresas de España en el sector de la producción de electricidad y energía térmica a partir de biomasa y purines, con 180 empleados, que fue confirmada por el juzgado a principios de junio.

Icosium tiene un 33% del capital de Holaluz, mientras que sus tres fundadores, Carlota Pi, Ferran Nogué y Orial Villa se reparten un 27%. El resto está en el mercado, dado que la empresa cotiza en el BME Growth desde 2019.