Si solo trabajas en verano, ¿tienes derecho a vacaciones cuando termines? Esto es lo que dice la ley

En zonas de costa como Alicante, el verano no solo significa playa, terrazas llenas y hoteles con alta ocupación. También es una de las épocas del año en las que más se mueve el mercado laboral. Hostelería, comercio, ocio, limpieza, socorrismo, restauración, supermercados, apartamentos turísticos y servicios vinculados al turismo refuerzan sus plantillas para cubrir la temporada alta y responder a una demanda que se dispara durante unas semanas.

Muchos de esos contratos duran solo uno, dos o tres meses. Son trabajos intensos, con horarios cambiantes, fines de semana, turnos partidos y jornadas marcadas por el ritmo del verano.

Contratos temporales

Aunque el contrato sea temporal y aunque solo se trabaje durante las vacaciones de otros, la persona trabajadora también genera derecho a vacaciones. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo de vacaciones anuales retribuidas será el pactado en convenio colectivo o contrato individual y que, en ningún caso, puede ser inferior a 30 días naturales al año. También deja claro que las vacaciones son retribuidas y que no pueden sustituirse por compensación económica mientras la relación laboral sigue viva.

Vacaciones

La clave está en calcular la parte proporcional. Si el mínimo legal es de 30 días naturales por un año completo, cada mes trabajado genera aproximadamente 2,5 días naturales de vacaciones. Por tanto, una persona contratada durante tres meses genera alrededor de 7,5 días naturales de vacaciones. Si el convenio habla de días laborables, el cálculo puede variar, porque muchos convenios fijan 22 días laborables al año, lo que equivale aproximadamente a 1,8 días laborables por mes trabajado. En cualquier caso, lo importante es que el derecho nace desde el primer día de contrato y se acumula de forma proporcional al tiempo trabajado.

¿Qué ocurre entonces si el contrato de verano termina y no se han disfrutado esos días? En ese caso, la empresa debe incluirlos en el finiquito como vacaciones devengadas y no disfrutadas. Es decir, no puede hacer como si no existieran. La regla general es que las vacaciones deben disfrutarse, no cambiarse por dinero, pero cuando el contrato finaliza y ya no hay posibilidad real de disfrutarlas, se compensan económicamente. El finiquito debe recoger, además de los salarios pendientes, la parte proporcional de pagas extra si no están prorrateadas, las vacaciones no disfrutadas y, cuando corresponda, la indemnización de fin de contrato temporal. El Estatuto de los Trabajadores reconoce en el artículo 49 el derecho a indemnización en determinados contratos temporales al finalizar la relación laboral, salvo excepciones como los contratos formativos o de sustitución.

Noticias relacionadas

También conviene revisar bien la nómina y el contrato, porque algunas empresas incluyen las vacaciones de forma prorrateada o intentan presentarlas de manera poco clara. El trabajador debe comprobar si ha disfrutado realmente de esos días, si aparecen reflejados como vacaciones pagadas o si se liquidan al terminar. Firmar el finiquito no obliga a aceptar todo sin más. Si hay dudas sobre cantidades, vacaciones pendientes o días mal calculados, se puede firmar como “no conforme” y guardar una copia. Esa expresión no impide cobrar lo que la empresa entregue, pero deja constancia de que el trabajador no acepta necesariamente el cálculo.