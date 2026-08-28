China se lanza a por el subsuelo español: el gigante asiático duplica la compra de minerales estratégicos en Andalucía desde la pandemia

Los minerales críticos son recursos esenciales para la soberanía de los territorios y pieza clave para la evolución de la economía, la tecnología y el sector de la defensa. El litio, el cobalto o el cobre son fundamentales a la hora de fabricar baterías, teléfonos móviles, paneles solares, equipos médicos o turbinas eólicas, entre una amplia gama de productos tecnológicos.

Andalucía, gracias a su subsuelo, se ha posicionado como un lugar estratégico para Europa en la extracción de los metales más preciados para afrontar la transición energética. De este potencial se ha dado cuenta China, cuyas empresas están acelerando sus inversiones internacionales con el objetivo de garantizar el suministro de materias primas para sus fábricas.

Se duplican las ventas en el periodo 2020-2025

Esto se ha visto reflejado en un aumento de las ventas a Pekín. En el periodo 2020-2025, las exportaciones andaluzas a China del capítulo de minerales metalíferos, escorias y cenizas, principalmente cobre "han experimentado un aumento de un 100% desde el periodo inicial, llegando a un valor de 1.258 millones de euros el pasado año", ha asegurado la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación a El Correo de Andalucía.

Por su parte, las importaciones han tenido una subida de un 130% desde el inicio del periodo analizado, "con una cifra de 2.000 euros en 2020 y 2,8 millones de euros en 2025". Hay que recordar que el gigante asiático controla una parte masiva del procesamiento y refinado mundial de materias primas estratégicas como tierras raras, litio, cobalto y grafito y que ha limitado su exportación a algunas empresas europeas.

El capítulo de Cobre y sus manufacturas experimentó por su parte una caída muy significativa en 2021, y actualmente se encuentran en casi un 55% de su valor inicial, según los datos de la Junta, "pero la tendencia es positiva y las cifras han ido en aumento en los últimos años, volviendo a ocupar en 2025 y 2026 el tercer puesto en los capítulos de mayor exportación de Andalucía a China".

Huelva, la provincia líder

En cuanto a las exportaciones por provincias del capítulo minerales, "Huelva es claramente la provincia líder, concentrando prácticamente la totalidad de las exportaciones durante todo el período analizado: 627 millones de euros en 2020, 921 millones en 2021, 1.272 millones en 2022, 842 millones en 2023, 1.009 millones en 2024 y 1.580 millones en 2025", señala la Consejería.

Durante estos años, únicamente aparece una segunda provincia exportadora: Granada, que registró unas exportaciones de apenas 2.000 euros en 2022.

Andalucía lidera las exportaciones españolas a China

Hace unos días, la cartera que dirige Jorge Paradela informaba de que las exportaciones de Andalucía a China alcanzaron los 918 millones de euros entre enero y mayo de 2026, su mejor registro para unos primeros cinco meses desde que se tienen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 64%, más de 62 puntos superior al crecimiento medio de España (1,5%).

Encabezaban la lista de las exportaciones a China en este periodo, como en el analizado anteriormente, los minerales metalíferos, escorias y cenizas, principalmente cobre, al concentrar la mayor parte de las ventas y alcanzar los 795 millones de euros, el 87% del total, tras registrar un destacado crecimiento del 85% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Le sigue el aceite de oliva, con 41 millones (4,5%) y descenso del 5,9% dentro del capítulo de las grasas y aceites (46 millones) y el cobre y sus manufacturas, con 18 millones (2%), cuyas ventas caen un 22,3%.