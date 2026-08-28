Impuesto por fidelidad en compañías eléctricas
Alex Bermúdez, asesor energético: “En la luz se premia al cliente nuevo y se castiga al que se queda”
Las compañías eléctricas priorizan ofertas para nuevos clientes, lo que puede suponer un sobrecoste anual para los usuarios habituales
Las paradas forzosas de fábricas cuestan ya casi 1.000 millones en el recibo de luz (pero son la opción que sale más barata)
Cuando contratamos una tarifa de la luz con una compañía eléctrica, lo más habitual es buscar estabilidad y permanencia, sobre todo si nos ofrecen un precio asequible. Sin embargo, hay algo que no muchos sabrán, y es la 'trampa' en la que muchos clientes caen cada año con su compañía.
Según el asesor energético Alex Bermúdez, si llevas más de un año con la misma tarifa de luz, probablemente te estén cobrando una cantidad superior, lo que se llama "impuesto por fidelidad".
Un 'impuesto' que favorece a clientes nuevos y perjudica a los más antiguos
Ahora bien, ¿qué es el impuesto por fidelidad? Pues no es más que un mecanismo comercial de la empresa, mediante el que se prioriza a nuevos clientes frente a los clientes más antiguos.
De este modo, la compañía eléctrica ofrece mejores tarifas a los clientes más recientes, frente al resto. Básicamente, actúa como una especie de ‘impuesto’ invisible, donde se penaliza la permanencia del cliente.
En muchos casos, este mecanismo puede obligar a las personas a cambiar de compañía, en busca de mejores precios.
8 de cada 10 personas autorrenuevan su contrato cada año
En palabras de Bermúdez, “el 80% de los españoles dejamos que nuestro contrato se vaya autorrenovando con los años”. Este dato no haría más que facilitar las cosas a las eléctricas, que pueden permitirse empeorar las tarifas cada año, aumentando los ingresos recibidos.
“En la luz se premia al cliente nuevo y se castiga al que se queda”, asegura el experto. Con ello, si muchos revisan sus facturas eléctricas de años anteriores, podrán notar la diferencia. El consejo final del asesor es contundente:“no dejes que te autorrenueven”.
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