Viviana vive en una casa abandonada del siglo XIX sobre la que circulan extraños rumores: "Sentí que si no paraba, como mujer, me habría perdido a mí misma"

Más allá de la vida acelerada de las ciudades, todavía existen personas que deciden alejarse de todo para encontrar una forma de vida más tranquila. Es el caso de Viviana, una mujer nacida en Turín que, después de pasar años estudiando la naturaleza y viviendo en los bosques de Madagascar, decidió instalarse sola en una antigua casa del siglo XIX que llevaba años abandonada y sobre la que circulan extraños rumores.

Su historia ha sido documentada por un grupo de jóvenes italianos, en el canal de YouTube The Pillow, que visitan a personas con formas de vida alejadas de lo convencional. En el caso de Viviana, descubren cómo ha conseguido convertir el terreno de la vivienda en un auténtico bosque con más de 400 especies de plantas.

De Turín a los bosques de Madagascar

Desde pequeña, Viviana sintió una gran fascinación por la naturaleza y los animales. Su obsesión la llevó a estudiar Ciencias Naturales, completar un máster y un doctorado y, posteriormente, participar durante diez años en un proyecto en Madagascar. Durante aquella etapa llegó a pasar entre siete y nueve meses al año en la selva: "Yo quería estudiar a los animales en el bosque. Era mi obsesión", explica.

Sin embargo, aquella vida terminó pasando factura. En 2010, mientras realizaba su tesis doctoral, Viviana comenzó a sufrir por la inestabilidad del sector de la investigación, la presión laboral y las relaciones personales complicadas. "Sentí que si no paraba, como mujer, me habría perdido a mí misma. He vivido muchas vidas diferentes y tenía que descubrir cuál era la mía", relata.

Las hierbas se convirtieron en su salvavidas

Fue entonces cuando comenzó a interesarse cada vez más por la recolección de hierbas silvestres. Salir a buscarlas le recordaba a las expediciones que realizaba en Madagascar y, además, le ayudaba a desconectar de sus problemas. "Me di cuenta de que volvía a casa regenerada", cuenta Viviana.

Viviana comenzó a interesarse cada vez más por la recolección de hierbas silvestres. / Youtube / THE PILLOW

Fue precisamente una de las mujeres que había asistido a uno de sus cursos quien cambió su vida. Un día le envió unas fotografías de una casa antigua que llevaba años vacía y le hizo una propuesta inesperada: "Si la quieres, es tuya. Para ti es gratis". Pero la vivienda tenía una historia peculiar. Antes de Viviana, tres personas habían intentado quedarse allí y las tres se marcharon después de una sola noche.

Viviana decidió no dejarse llevar por las historias sobre posibles espíritus. Antes de instalarse, incluso escribió una carta al supuesto "habitante misterioso" de la casa para presentarse: "Soy Viviana, recolectora de hierbas medicinales y comestibles. Mis intenciones son buenas y espero que puedas aceptar mi presencia".

Un bosque creado desde cero

Cuando llegó, el terreno estaba muy deteriorado y el suelo había quedado empobrecido por la actividad agrícola y el uso de productos químicos. Por ello, decidió crear su propio espacio para recolectar plantas silvestres. Durante los últimos diez años ha ido introduciendo diferentes especies que podía utilizar para cocinar o preparar remedios naturales: "Creé un bosque de la nada porque antes no había nada aquí".

Actualmente, la vivienda está completamente rodeada de vegetación y en sus terrenos crecen más de 400 especies diferentes. Su alimentación se basa en buena parte en lo que encuentra en el entorno y también prepara infusiones y otros productos con las plantas.

El lugar que le permitió sanar

La tranquilidad de la casa también le ha permitido enfrentarse a algunos episodios dolorosos de su pasado. Viviana perdió a su madre cuando era adolescente y asegura que en aquel momento no pudo vivir el duelo. Años después, la muerte de su perro callejero hizo que aquel dolor volviera a aparecer.

La naturaleza se convirtió en el refugio de Viviana. / Youtube / THE PILLOW

La naturaleza se convirtió entonces en su refugio. "Veo un animal y veo que ha encontrado un lugar, un refugio. Eso me llena de alegría, porque la naturaleza hizo lo mismo conmigo", explica. Hoy, Viviana compagina su vida en la casa con sus cursos sobre hierbas silvestres y cocina natural, mientras continúa cuidando el pequeño ecosistema que ha creado a su alrededor.