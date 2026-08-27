La Seguridad Social confirma: más de 944.000 pensionistas reciben entre 900 y 950 euros al mes

La Seguridad Social ha informado de que el gasto en pensiones de este año podría alcanzar los 230.000 millones de euros, es decir, aproximadamente un 35% del gasto público y un 13% del PIB. Según las previsiones, este sería uno de los pocos apartados que crece en el presupuesto estatal.

Ahora bien, ¿a qué se debe esta subida en el gasto de pensiones? Pues, por un lado, nos encontramos el factor más evidente: el envejecimiento de la población; y, por otro, la importante subida en las cuantías recibidas. Este contexto habría sido ideal para que el gasto en pensiones aumente cada vez más.

Más del 70% de gasto en pensiones destinado a la jubilación

De hecho, si hablamos del total de pensiones concedidas, las pensiones de jubilación entre los 3.300 y 3.359 euros ya superan el umbral de las 300.000 pensiones, en concreto, unas 330.877 prestaciones concedidas en este rango.

De este modo, actualmente existen más pensiones por encima de los 3.200 euros (652.539 pensiones) que por debajo de los 400 euros (629.616 pensiones).

Por otro lado, las autoridades aseguran que hasta el mes de julio de este año se han registrado en torno a 218.325 nuevas altas en pensiones de jubilación.

Precisamente, estas prestaciones representarían un 73,4% del gasto total en ayudas públicas (14.470,4 millones de euros), es decir, unos 10.625,9 millones de euros destinados a costear las jubilaciones.

Más de 900.000 pensiones de entre 900 y 950 euros

Como hemos mencionado anteriormente, la proporción de pensiones no estaría tan equilibrada como podría parecer. En concreto, las prestaciones que oscilan entre los 950 y 1000 euros se convierten en el tercer conjunto más numeroso, con un total de 505.281 pensiones.

Por encima de este se sitúan los grupos de 850 a 900 euros, que representa unas 707.690 prestaciones; así como el de 900 a 950 euros, que se corona como el conjunto más abundante, con un total de 944.451 pensiones concedidas.

Lo más llamativo de todo es cómo la mayoría de prestaciones se sitúan en el rango entre los 850 y 1.050 euros, acumulando aproximadamente un 24,4% de todas las pensiones.

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Esta tendencia, lenta pero progresiva, no habría hecho más que aumentar el gasto público, debido a la dificultad para asumir el coste del sistema de pensiones, una tendencia que continúa con los años.