Laur, camionero desde los 12 años: "En el transporte todavía hay buenas empresas donde se puede ganar un buen dinero"

Uno de los trabajos más duros y solitarios del mundo es el de camionero. Kilómetros interminables, horarios ajustados y noches en carretera marcan la rutina de quienes viven al volante, muchas veces lejos de casa durante días o incluso semanas.

Pero más allá del esfuerzo físico, hay una realidad menos visible: la improvisación constante para cubrir necesidades básicas cuando el tiempo y las condiciones no acompañan. La realidad es que no siempre hay un lugar donde parar, donde ducharse o simplemente no hay descansos suficientes.

Visibilizar las condiciones de este trabajo

Ante esta situación, han surgido varios perfiles en las redes sociales que intentan visibilizar las condiciones de este trabajo tan sacrificado. Uno de ellos es Laur Mih, que en su canal de YouTube 'Laur Garage', comparte sus experiencias al volante, en 'truckvlogs', con los más de 150.000 suscriptores que tiene a finales de agosto.

En uno de sus vídeos más virales, este camionero con varios años de experiencia expone la realidad sobre los sueldos que se cobran en el sector del transporte de mercancías. Para empezar, Laur expone: "Voy a hablar de mi sueldo, de lo que yo gano con el camión, siendo chófer asalariado y haciendo local. Es decir, que yo duermo todos los días en mi casa. Yo no paso ni una sola noche en el camión".

Aún hay buenas empresas en el sector

Además, el camionero expone que quiere reivindicar que aún hay buenas empresas en el sector: "Quiero que este vídeo sirva, sobre todo, para concienciar a la gente y enseñar a la gente que, realmente, en el transporte todavía hay buenas empresas donde se puede ganar un buen dinero".

Para que sea más fácil de entender, Laur muestra lo que ha cobrado cada mes de este 2026: "En el mes de enero, cobré 2336,59 euros. La pregunta que más se repite es: ¿qué retención de IRPF tienes? Pues en este caso en enero tenemos una retención de IRPF del 16,73%. Y, en dietas, tenemos 456 euros".

Salario de un camionero

Por lo que hace a febrero, el camionero cuenta que cobró 2.411 euros; en marzo fueron 2.361,59 euros; en abril obtuvo una paga de 2.336 euros; en mayo subió bastante hasta los 2.588 euros y en junio llegó hasta los 2.590 euros. Durante todos estos meses, al camionero se le retuvo el mismo porcentaje de IRPF que en enero y cobró el mismo importe de dietas.

Con esto, Laur no busca presumir, según comenta; simplemente quiere mostrar lo que se puede ganar en una buena empresa. "Es cierto que esto no se gana en todas las empresas. Es cierto que trabajo en una buena empresa y tengo buenas condiciones. El sueldo, considero que para lo que yo hago, que es local y duermo todos los días en mi casa, creo que está bastante bien", expone.

Depende de la zona de España

Además, expone que no todas las zonas de España son iguales: "Esto es lo que gano yo aquí en Madrid. No se paga lo mismo en Madrid que en Barcelona, que en Murcia. Madrid es uno de los sitios donde más dinero se gana, por decirlo así. Por ejemplo, se gana más que en País Vasco y en Barcelona".

Finalmente, Laur manda un mensaje a toda la gente que quiere dedicarse a ser camionero: "Los que seáis futuros camioneros y os queráis dedicar a este sector, ya estáis viendo que hay sitios donde se trabaja bien, donde se tienen buenas condiciones de trabajo. Hay mucha piratería también, pero mi consejo es que busquéis buenos trabajos. Empieza en un sitio y, si no te gusta, cámbiate. Ahora es el mejor momento para hacerlo".