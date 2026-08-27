Rocío (38 años) renunció a todo para construir una casa con adobe y piedra: "Les recomiendo que dejen de vivir una vida como esclavos y salgan al mundo"

Cada vez más personas se replantean el ritmo frenético de las grandes ciudades y buscan formas de vida más sostenibles, conscientes y conectadas con sus verdaderas prioridades. Uno de estos casos es el de Rocío, que no solo levantó paredes de barro y piedra en las sierras de Córdoba, sino que también desmanteló una vida de mandatos y sacrificios para edificar su propia libertad.

El relato ha sido compartido por Lucas en su canal de YouTube, @CrónicasdelCambio-DMR, donde da voz a personas reales que decidieron dejar atrás la ciudad para construir una vida más sencilla y plena, ya sea en el campo o adoptando un estilo de vida sin residencia fija.

En uno de sus vídeos virales, Lucas visita a Rocío, que vive en Achiras (un pequeño asentamiento serrano ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina), para explicar su historia. En este reportaje, la mujer de 38 años se abre recordando que, a veces, "el mundo se termina" solo para que podamos empezar de nuevo, con lo imprescindible y con el corazón al descubierto.

Inicios complicados en el terreno

"Yo llegué al valle en el 2012. No sabía qué iba a pasar, pero llegué y me armé la carpa por allá en un árbol. En ese momento tenía una hija de un año y vivíamos en una carpa y con una vida muy funcional. Solo usábamos lo necesario y pienso que es esto lo que te da vivir en un lugar así: tenés la oportunidad de vivir con lo imprescindible", empieza explicando Rocío.

De este modo, la mujer expone que cuando llegó al terreno, no había nada más que vegetación. A pesar de eso, no se rindió y, con muchísimo esfuerzo, horas bajo el sol y paciencia, acabó construyendo su hogar. "Yo levanté esta casa sola; yo puse todo el pulso. He levantado todas las paredes sola, la instalación de agua la he hecho sola... Son cosas que decía: 'Esto yo no lo voy a poder hacer nunca'".

Rocío expone que cuando llegó al terreno, no había nada más que vegetación. / Youtube / CrónicasdelCambio-DMR

Felicidad y paz

Tras haber abandonado la civilización y haber dedicado varios años a construir su hogar y el de sus dos hijas, actualmente puede decir que es feliz: "Hoy me siento feliz, me siento en paz. Busqué mucho la felicidad. Pensaba que nunca podría encontrarla, pero hoy te puedo decir que la felicidad es lo mismo que la paz".

Tras haber dedicado tantos años a la construcción de la casa, Rocío se ha dado cuenta de cuál es su verdadero sueño: "Yo pensaba que mi sueño era la casa, pero, en realidad, la casa y la vida en el monte eran solo un medio para poder tener la felicidad y la gratificación de acompañar a mis hijas a crecer. Hoy, admiro que puedan estar con el teléfono; acuérdate de que estuvimos 4 años sin luz".

Su consejo a la Rocío de 17 años

Además, Rocío confiesa el consejo que se hubiera dado a sí misma cuando tenía solo 17 años: "Confía y sigue por donde sientas que es lo correcto, por donde se te prenda el fuego interno, por donde te lleva el corazón y el espíritu. Sobre todo, no sigas por donde te lleva la carne y el deseo fácil".

Rocío también manda un mensaje a toda la gente que no se atreve a dar el paso de vivir en esa libertad. / Youtube / CrónicasdelCambio-DMR

Finalmente, Rocío también manda un mensaje a toda la gente que no se atreve a dar el paso de vivir en esa libertad: "Hay un montón de gente que sueña con esto. Se levantan, van enfadados al laburo, toman cinco colectivos, hacen el mismo camino de vuelta y, al día siguiente, arrancan con la misma rutina. Eso no es vida; para toda esa gente que quiere cambiar, les recomiendo que dejen de vivir una vida como esclavos y salgan al mundo".