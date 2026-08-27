Una pareja española explica cuánto se gana trabajando en el algodón en Australia: "De media cobramos 10.000 dólares al mes cada uno"

Ahorrar más de 5.000 euros al mes por persona parece prácticamente una fantasía para muchos jóvenes españoles, pero una pareja ha encontrado la forma de hacerlo; aunque para ello ha tenido que marcharse a Australia y asumir jornadas laborales de hasta 12 horas.

Así es cómo una pareja española se gana la vida en Australia

En el canal de lega.wave han explicado su particular situación: trabajan en Australia en la temporada de algodón. Y gracias a esto están consiguiendo ahorrar miles de euros al mes a un ritmo que difícilmente lograrían en España.

La pareja explica que llevan ya unos 6 meses viviendo en Australia y llevando a cabo un trabajo muy simple: utilizan un par de máquinas de carga y descarga para transportar enormes cantidades de algodón.

El trabajo en sí desgasta poco físicamente, al fin y al cabo todo el esfuerzo lo hace la máquina. Pero donde sí notan un mayor desgaste es en el componente mental, ya que son jornadas de trabajo muy largas haciendo prácticamente todo el rato lo mismo.

Pero hay dos cosas que les permiten salir adelante cuando más pesado se pone todo: la compañía que se hacen el uno al otro... y todo el dinero que están consiguiendo ahorrar en estos meses.

Mario, español en Australia / 5

Cada jornada de trabajo suele ser de 12 horas para ellos, y se pagan en tres tramos distintos:

Las primeras 7,5 horas de trabajo se pagan a 32 dólares cada una .

. Durante las siguientes dos horas el pago aumenta hasta los 45 dólares por hora .

. El resto de horas adicionales se pagan a 58 dólares .

. Un detalle importante a tener en cuenta es que cuando hablan de 'dólares', son dólares australianos, no estadounidenses.

La pareja explica que cada uno de ellos gana unos 10.000 dólares al mes, lo que hace que entre ambos el montante se sitúe en los 20.000 dólares. A eso hay que quitarle cerca de 1.600 dólares en gastos para un total de 18.400 dólares australianos al mes en ahorros.

Mina en Australia / sport

Si realizamos el pertinente cambio de divisa, esos 18.400 dólares pasan a ser unos 11.300 euros, lo que supone un ahorro aproximado de 5.650 euros al mes por persona (un montante que sigue siendo muy elevado).

En este punto, lógicamente entran los intereses de cada persona: ¿Compensa hacer jornadas de 12 horas al día en un país tan lejano como es Australia? A esta pareja parece que sí, y está claro que cuando opten por volver a España lo harán con muchísimo dinero ahorrado bajo el brazo.

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Dicho esto, ¿qué te parece lo que refleja la vida de esta pareja? ¿Te compensaría a ti marcharte hasta Australia y trabajar jornadas de 12 horas si eso te permitiera ahorrar más de 5.000 euros al mes?

Fuente: Sport