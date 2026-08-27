Óscar Jaimez, carpintero autónomo: "En una jornada puedo llegar a facturar 800 euros, que se quedan en 550 de beneficio bruto"

¿Se puede hacer millonario un carpintero? Esta es la pregunta irónica que lanza Óscar Jaimez, carpintero autónomo, a sus seguidores en Instagram, donde muestra lo que llega a facturar en un día normal de trabajo. La facturación por un trabajo y el beneficio que realmente se acaba llevando, claro, son dos cosas muy distintas.

"480 euros en dos horas. Echas cuentas y en dos semanas soy millonario", ironiza Jaimez en uno de sus vídeos. En apenas dos horas, explica, ha terminado seis puertas, a 80 euros cada una, facturando así 480 euros. Sin embargo, el carpintero desgrana después todo lo que hay detrás de esa cantidad.

Oscar Jaimez, carpintero / Tiktok

IVA, IRPF y gastos de trabajo

De los 480 euros facturados, expone, 101 euros corresponden al IVA, 96 euros al IRPF y alrededor de 40 euros a gastos directamente relacionados con el trabajo. El resultado se queda, según sus cuentas, en una ganancia total de 240 euros. "Y luego hay que descontar desgaste de herramientas, desgaste de furgoneta, gasolina, el local, la cuota de autónomos...", añade.

Jaimez pone de ejemplo otros trabajos para enseñar la misma realidad. En uno de sus vídeos, detalla el desarrollo de una jornada dedicada a una reparación de tapetas y batientes, una intervención habitual en carpintería, y detalla tanto lo facturado como los costes necesarios para poder realizarla.

En ese caso, la factura asciende a 800 euros, pero únicamente los materiales suponen 250 euros, por lo que antes incluso de tener en cuenta impuestos y otros gastos generales el beneficio bruto se reduce a 550 euros.

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Unos vídeos que enseñan lo que hay detrás de cada factura y que han generado mucha controversia y debate en los comentarios. Detrás de cada presupuesto, claro, no solo están las horas visibles que dura una instalación o una reparación, sino también el material, los desplazamientos, las herramientas, el vehículo, el espacio de trabajo, las cotizaciones y los impuestos.