Vender una vivienda para comprar otra
Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Si vas a vender tu vivienda habitual para comprar otra, el importe de la venta que te sobre está exento"
El dinero sobrante de la venta de una vivienda puede usarse para pagar impuestos como el ITP o el IVA de la futura compra, considerándose reinversión
La concesión de hipotecas alcanza su mejor dato semestral desde 2010
Hay veces en que la compra de vivienda supone un gasto muy elevado, sobre todo si hablamos de una segunda residencia. Por ello, algunas personas suelen recurrir a la venta de una vivienda para poder comprar otra.
Dos años para solicitar la desgravación de impuestos
En este caso, la experta en hipotecas Montse Cespedosa nos muestra tres cosas que debemos saber si vendemos una vivienda para comprar otra. La primera de ellas hace referencia a la desgravación de impuestos.
Básicamente, aquella parte de dinero que sobra después de la operación, es decir, el beneficio, puede estar exento de impuestos por reinversión por vivienda habitual. De hecho, este dinero se puede emplear para pagar los impuestos de la compra.
Sin embargo, es importante aclarar que esta bonificación por vivienda habitual solo puede solicitarse en un plazo de dos años reales, no fiscales. "Si tú vendiste en abril de 2020, tienes como tope hasta abril de 2022 para beneficiarte de esa exención fiscal", señala Cespedosa.
Ahorrar impuestos y la reinversión para pagar tasas
Otro punto clave es que si decidimos utilizar el dinero de la venta para cancelar la hipoteca y comprar otra nueva, esta cantidad estaría completamente exenta de impuestos.
En tercer lugar, si utilizas el dinero de la venta para pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el IVA de tu futura vivienda "se sigue considerando reinversión", por lo que es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de hacer cálculos.
Por ello, siempre es conveniente revisar la normativa de hipotecas y analizar cuáles son las mejores opciones que tomar antes de comprar o vender una vivienda.
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