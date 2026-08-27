Cambio en la administración catalana
El Govern relevará al director del SOC y su recambio apunta a un ex directivo del servicio estatal de empleo
Francesc Castellana cesa en el cargo por “motivos personales”, Federico Muñíz será su probable sustituto y el servicio catalán de empleo encadena así su tercer director en año y medio
La Generalitat de Catalunya ultima el reemplazo del actual director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, y su sustituto será presumiblemente Federico Muñiz, que hasta hace poco ejercía desde Madrid como subdirector general de Estadística e Información del Sepe. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el actual responsable del servicio catalán de empleo cesará en el cargo por “motivos personales”, tras año y medio en el cargo. El SOC encadenará así en menos de dos ejercicios a tres directores, una vez que al poco de iniciar la legislatura el Govern prescindió de los servicios de Juanjo Torres, que venía del anterior equipo de ERC.
Muñiz, a falta de que desde Plaza Sant Jaume decidan cuándo se activa el relevo, tendrá el reto de aprovechar la actual coyuntura económica favorable para contribuir a reducir las todavía altas tasas de desempleo existentes. En Catalunya, según los últimos datos de la Encuesta Población Activa (EPA), el 7,9% de la población trabajadora está sin empleo y en búsqueda de uno. Un dato que presuntamente podría aumentar en los próximos meses una vez la regularización extraordinaria de migrantes vaya consolidándose y más personas en edad de trabajar y ahora con papeles para hacerlo legalmente se sumen a la economía formal y puedan precisar los servicios públicos de empleo.
El SOC es un organismo que gestiona un presupuesto anual de alrededor de 600 millones de euros, que principalmente se van en políticas activas de empleo. Es decir, en subvencionar cursos de formación para recualificar a personas tanto en paro, como en erte, como con empleo activo; así como programas de inserción –empleo bonificado- para colectivos vulnerables, entre otros. La mayoría de dichos cursos los prestan entidades colaboradoras del SOC, que se ciñe a definir la tipología de cursos y poner el presupuesto para el mismo. No gestiona las prestaciones o subsidios de paro, competencia exclusivamente estatal y en manos del Sepe.
El director saliente, Castellana, inició durante su mandato una reforma del catálogo y una modernización del mismo. No exenta la misma con choques con las entidades colaboradoras, cuando en enero de este año los servicios de empleo llevaron a cabo un cambio de servidores y protocolos informáticos que provocaron que al menos 6.000 parados se quedaran sin poder efectuar formación durante el primer trimestre del año. Posteriormente, el SOC se puso al día y logró ejecutar a tiempo los programas de formación pendiente.
Tres directores en año y medio
Castellana pasa el testigo después de casi un año y medio en el cargo. En abril de 2025 sustituyó a Juanjo Torres al frente del servicio catalán de empleo. Desde el Govern se justificó el cambio por motivos personales de Torres, si bien otras fuentes conocedoras explican que desde la conselleria se le exigió que efectuara un cambio de roles entre los subdirectores del SOC y se negó. Dicha renovación la ha llevado a cabo Castellana, un veterano que conoce bien los servicios públicos de empleo. No en vano, fue su primer director una vez en 2004 Catalunya reformuló dicho organismo y le dio el actual nombre de SOC. En esta segunda etapa, Castellana ha llevado a cabo también la actualización del catálogo de servicios ante la nueva ley de empleo aprobada a nivel estatal y el despliegue de la nueva ley de concertación territorial del SOC, esta última con algunas diferencias con parte de los agentes sociales.
Cumplidos estos objetivos, además de la aprobación del nuevo Pla director de polítiques d'ocupació (PDPO) 2026-2029 –una especia de hoja de ruta del SOC para lo que queda de legislatura y un año más-, el actual director da su trabajo por concluido y pidió, a petición propia, cesar en el cargo a principios de curso. Al menos así lo manifestó en la última reunión del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, según explican fuentes conocedoras de la misma.
Castellana será presumiblemente relevado por Federico Muñiz, un profesor de matemáticas que desde 2008 venía desarrollando su carrera profesional en el Sepe, el servicio de empleo estatal. Hasta el año pasado era subdirector general de Estadística e Información de dicho organismo. En dicho puesto se encargaba de coordinar los sistemas de información de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas y confeccionar las estadísticas del paro registrado, de los contratos y de las prestaciones por desempleo. Hará menos de un año fue llamado a incorporarse en el SOC en un cargo de nueva creación y desde el que ha desempeñado durante estos últimos meses un rol de coordinación entre el equipo de subdirectores. Experiencia que le ha permitido conocer la casa y sus equipos directivos. La decisión definitiva de quien y cuando se ejecutará el relevo corre a cargo del conseller de Empresa, Miquel Sàmper.
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