Yoli (70 años), la mujer que encontró en una pequeña furgoneta la forma de superar la muerte de su marido: "Dos días es lo máximo que puedo quedarme en mi casa; si no, me agarra de vuelta la depresión"

Hay momentos en los que la vida cambia por completo de un día para otro y obliga a empezar de nuevo. Este es el caso de Yoli, una mujer argentina que, después de perder a su marido y quedarse sola, sintió que ya no tenía motivos para seguir adelante. Sin embargo, encontró en una de sus grandes pasiones una forma de volver a disfrutar de la vida: viajar.

Su historia la han contado Ger y Chelo, dos periodistas que dejaron sus trabajos en medios de comunicación para recorrer distintos lugares y entrevistar a personas que han apostado por una forma de vida diferente, en su canal de YouTube 'Pibitos Viajeros', que supera los 65.000 suscriptores a finales de agosto.

Viajes con una furgoneta camperizada

En uno de sus vídeos, ambos se desplazan hasta Punta Médanos, en Argentina para entrevistar a Yoli, una mujer que viaja sola a bordo de su pequeña furgoneta camperizada y que asegura que salir de casa fue lo que consiguió sacarla de una etapa muy complicada de su vida.

Yoli explica que llevaba toda una vida vinculada a los viajes junto a su marido. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes, se casaron con 21 años y estuvieron 45 años juntos. Sin embargo, después de la pandemia, su marido falleció: "Mi marido hace cuatro años que falleció acá en Mar de Tuyú. A mí se me terminó el mundo, se me terminó la vida. Creí que ya no había más vida, que no había nada para mí".

No esperar hasta jubilarse

Durante años, viajar por Argentina había formado parte de su vida en pareja. De hecho, su marido siempre le repetía que no debían esperar a jubilarse para disfrutar: "Tenemos que viajar, tenemos que salir porque no vamos a esperar a que nos jubilemos, porque cuando nos jubilemos, no vamos a tener la oportunidad de poder salir. Tenemos que disfrutar ahora".

Yoli tuvo que enfrentarse a una situación que nunca había vivido: viajar sola. / Youtube / PibitosViajeros

Pero él murió antes de poder jubilarse y Yoli tuvo que enfrentarse a una situación que nunca había vivido: viajar sola. "Yo dije: ¿A dónde voy a ir sola si nunca había salido sola?", explica. Aun así, decidió intentarlo.

Una pequeña furgoneta para volver a empezar

Yoli terminó utilizando una Berlingo de 2012 que recibió como parte de pago, después de vender su anterior vehículo. Al principio solo necesitaba una forma de desplazarse, pero poco a poco convirtió aquella pequeña furgoneta en un nuevo hogar sobre ruedas: "Le saqué los asientos, le puse un colchón y cuando estaba acostada miraba y decía: 'Si entro acostada, entra todo lo demás'. Así que ahí empecé a armarla".

"Esto fue lo que me sacó a mí la depresión, al tener la cabeza ocupada y hacer lo que realmente me gusta", explica. Por eso intenta no pasar demasiados días en casa: "Dos días, tres es lo máximo que puedo quedarme en mi casa; si no, me agarra de vuelta la depresión".

"La vida es muy corta"

A sus casi 70 años, Yoli asegura que no está dispuesta a quedarse en casa esperando a que pase el tiempo. "A esta edad, el día de ayer lo perdiste, no lo puedes recuperar. No tienes que dejar que el día te pase sin hacer algo que quieres. Tienes que disfrutarlo. Por eso, la única meta que tengo es salir. No tengo otra", asegura.

Yoli asegura que no está dispuesta a quedarse en casa esperando a que pase el tiempo. / Youtube / PibitosViajeros

Yoli finaliza lanzando un mensaje para quienes llevan tiempo soñando con viajar pero todavía no se atreven: "Que salgan. La vida es muy corta. Hay que salir y hay que animarse. No importa con qué. No importa si haces un par de kilómetros y te vuelves y después haces para otro lado". Después de todo lo que ha vivido, solo tiene una cosa clara: "No te llevas nada, nada más que lo que disfrutaste. Eso es lo que llevas".