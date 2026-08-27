Si te separas y te vas de casa, ¿tienes que seguir pagando la hipoteca? La abogada Laura Lobo lo aclara

Una separación no solo rompe una convivencia. También abre una lista de decisiones prácticas que pueden complicarse mucho si hay una vivienda en común: quién se queda en la casa, quién paga los gastos, qué pasa con los hijos, cómo se reparten los recibos y qué ocurre con la hipoteca. En medio de ese escenario, muchas personas toman decisiones rápidas pensando que lo urgente es salir del domicilio y empezar una nueva etapa.

El problema es que marcharse de casa no significa desaparecer de las obligaciones económicas vinculadas a esa vivienda. Una cosa es el uso de la casa tras la separación o el divorcio, y otra muy distinta es la deuda firmada con el banco. Ahí aparece uno de los errores más frecuentes: creer que, como ya no se vive en el inmueble, tampoco hay que seguir pagando la hipoteca.

Hipoteca y divorcio

La abogada Laura Lobo afirma que “la hipoteca no se divorcia porque tú te divorcies”. Es decir, la separación sentimental o matrimonial no modifica por sí sola el préstamo hipotecario. Da igual que uno de los miembros de la pareja se haya marchado de la vivienda, que el uso de la casa se atribuya a la otra persona o que exista un acuerdo privado entre ambos. Si esa persona figura en la escritura de constitución de la hipoteca como deudor hipotecario, sigue obligada frente al banco.

La razón es que la hipoteca es una deuda personal asumida con una entidad financiera. El Banco de España recuerda que un préstamo hipotecario no depende únicamente de quién sea dueño del inmueble en cada momento, porque la vivienda funciona como garantía adicional, pero la obligación principal recae sobre los deudores que firmaron el préstamo. De hecho, cualquier cambio en la titularidad del inmueble ofrecido en garantía “en nada afecta” por sí solo a las obligaciones derivadas del préstamo. Dicho de forma sencilla: puedes irte de casa, puedes dejar de usarla e incluso puedes haber pactado con tu expareja que ella se encargará de pagar, pero el banco seguirá mirando la escritura.

Deuda con el banco

Ese pacto privado puede tener efectos entre los excónyuges o miembros de la pareja, pero no vincula automáticamente al banco si la entidad no lo acepta. Laura Lobo insiste en que aunque se acuerde que la hipoteca la asumirá solo una persona, frente al banco ese pacto no tiene validez si los dos siguen apareciendo como deudores. La entidad puede reclamar el pago a cualquiera de los dos, porque ambos continúan obligados hipotecarios.

¿Qué ocurre si uno deja de pagar pensando que ya no le corresponde? El riesgo es evidente. Si la cuota no se abona, el banco puede reclamar contra quienes figuran como deudores, no solo contra quien se quedó viviendo en la casa. Además, si se acumulan impagos, pueden generarse intereses, comisiones, reclamaciones y problemas de solvencia para ambos. El Banco de España advierte de que, si tras la venta de la vivienda no se cubre toda la deuda, la entidad puede intentar cobrarla con todos los bienes de las personas que intervienen en la hipoteca, tanto prestatarios como avalistas. Por eso, dejar de pagar por la vía de los hechos puede convertirse en un problema mayor que la propia discusión de pareja.

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La salida real pasa por modificar el préstamo con intervención del banco. Laura Lobo explica que, si una persona quiere dejar de tener la obligación de pagar la hipoteca, tendrá que salir del título de constitución de la hipoteca. En la práctica, eso suele implicar una novación hipotecaria o una operación de cambio de deudor, siempre con aprobación de la entidad.