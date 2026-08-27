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Toni y Sara dejaron Barcelona para vivir en una furgoneta de 3 m² y recorrer las Islas Canarias: "Nos gastamos, tirando a la alta, unos 150 euros a la semana entre los dos"

La pareja usa las duchas de los gimnasios para lavarse: "Tenemos una aplicación en la que podemos ir a gimnasios de toda España. Por 2 o 3 euros puedes entrenar y ducharte de forma muy asequible"

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Toni y Sara dejaron Barcelona para vivir en una furgoneta de 3 m² y recorrer las Islas Canarias.

Toni y Sara dejaron Barcelona para vivir en una furgoneta de 3 m² y recorrer las Islas Canarias. / YouTube / Arnau Serrado

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Oriol García Dot

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El tiempo corre demasiado rápido y a veces no nos damos cuenta de ello. Dejamos nuestros sueños y nuestra vida va pasando sin enterarnos. Pero aún existe gente dispuesta a arriesgarlo todo para conseguir la vida de sus sueños. Es el caso de Sara y de Toni, que lo dejaron todo para irse a vivir a una furgoneta cámper de 3 m² y recorrer las Islas Canarias.

No ha sido una historia fácil. Han tenido un viaje lleno de idas y venidas, pero sobre todo han podido disfrutar de la libertad y han podido demostrarse a ellos mismos que con ganas y ambición puedes conseguir cualquier sueño que te propongas.

Nueva vida como nómadas

Su caso lo ha documentado Arnau Serrado en su canal de YouTube, un creador de contenido que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.

En uno de sus vídeos virales, Arnau entrevista a Toni y Sara, que decidieron dejar atrás su vida convencional en Barcelona para cambiarlo todo y empezar una nueva vida como nómadas, viajando y viviendo en una pequeña furgoneta cámper de apenas 3 m². Después de dejar su vida en la ciudad, decidieron recorrer las Islas Canarias viviendo sobre ruedas.

Viajes largos con la furgoneta

Toni empieza contando su historia: "Yo me compré mi furgoneta después de la pandemia, porque necesitaba un poco de libertad. Es lo que sentí en el momento. Una vez ya tenía la furgoneta, me la campericé y la usaba para viajar. Empecé con viajes de una semana, luego dos semanas, luego un mes, hasta que empecé a teletrabajar y me fui a Irlanda unos meses con la furgoneta".

Al volver de Irlanda, dejó de lado la furgoneta hasta que conoció a Sara, su pareja: "Entonces conocí a Sara y empezamos a salir. Los dos coincidimos en que nos apetecía descubrir un poco más de las Islas Canarias. De esta manera, a los 6 meses de conocernos, nos compramos unos ferris a las Islas Canarias solo de ida. Las primeras gestiones que hicimos estuvieron muy mal. Yo la verdad pensaba que no aguantaría ni dos meses en esta furgoneta".

En la cocina, la pareja cuenta con unos fogones conectados a una bombona de butano de 6 kg.

En la cocina, la pareja cuenta con unos fogones conectados a una bombona de butano de 6 kg. / YouTube / Arnau Serrado

Agua, luz y gas

A pesar de tener muy poco espacio, la pareja se ha organizado bien: "En la parte de abajo tenemos los bidones de agua. Nosotros llevamos en total 50 litros. Es bastante poco para vivir en la furgoneta; nos dura como mucho dos días, pero siempre hemos ido cómodos. Luego tenemos una nevera que también tiene congelador; va conectada a la batería y la batería tiene una placa solar".

En la cocina, la pareja cuenta con unos fogones conectados a una bombona de butano de 6 kg. Esto significa que la pareja gasta unos 15 euros cada tres meses en gas. Esto, sumado a que tanto Toni como Sara trabajan, de programador y como especialista en marketing respectivamente, hace que la pareja tenga pocos gastos y puedan seguir recorriendo las Islas Canarias.

Acceso gratis a gimnasios

Por lo que hace al tema de las duchas, la pareja revela que no ha sido un gran problema: "Nosotros tenemos una aplicación en la que podemos ir a gimnasios de toda España. Pagamos una cuota a la aplicación y tenemos acceso a distintos gimnasios de distintas cadenas. Las cuotas son muy bajas; te puede valer 2 o 3 euros y puedes entrenar y ducharte de forma muy asequible".

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Por lo que hace al tema de las duchas, la pareja revela que no ha sido un gran problema.

Por lo que hace al tema de las duchas, la pareja revela que no ha sido un gran problema. / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, la pareja habla de sus gastos: "Cuando vas con la furgoneta, sabes que el agua se te va a acabar, entonces tú gastas menos. Más que ser ahorrador es que tienes que tener en cuenta que todo se acaba más rápido. Nosotros hemos hecho cálculos y nos gastamos, tirando a la alta, unos 150 euros a la semana entre los dos. No tenemos un gasto de alquiler, esto ya está pagado y para vivir aquí no pagamos nada. Solo pagamos por comida, gasolina, seguros...".

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