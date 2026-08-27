David Jiménez, abogado y economista: "Si el vendedor no ha pagado sus impuestos, acaba afectando al inmueble que estás comprando"

No siempre es fácil conseguir comprar una vivienda, generalmente recurriendo a los ahorros o ayuda externa de familiares. Sin embargo, lo que no muchos saben es que a veces los gastos no se quedan solo en la hipoteca.

De hecho, hay ocasiones en que Hacienda puede solicitar pagos extra, debido a deudas sin pagar del vendedor. Según el abogado y economista David Jiménez, esta es una situación totalmente legal y podría pasarte.

Impuestos vinculados a la vivienda desde antes de su compra

Debemos señalar un concepto clave: la afección fiscal. En este caso, existe un conjunto de deudas que vienen garantizadas con el inmueble, según establece la ley. De tal forma, “si el vendedor no ha pagado sus impuestos, acaba afectando al inmueble que estás comprando”.

Precisamente, esta afección fiscal se puede aplicar a varios impuestos, ya sea el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), entre otros.

Cómo se pueden evitar estos impuestos inesperados

Ahora bien, ¿cómo se aplica esta medida? Pues es más sencillo de lo que parece. Si el vendedor no pagó los impuestos que le correspondían y la Administración tampoco consigue cobrarle, entonces tendrás que responder a la deuda con tu propia casa, la que acabas de comprar.

Por ello, lo más recomendable en estos casos sería solicitar la nota simple del Registro de Propiedad, que nos permitirá comprobar si la vivienda posee alguna carga fiscal desconocida.

Asimismo, siempre es conveniente pedir un certificado donde se demuestre estar al corriente de pago con la comunidad de propietarios, con especial interés en el IBI.

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En algunos casos, el propietario también puede solicitar los impuestos previos, como el Impuesto de Sucesiones o la herencia, siempre que sea conveniente.