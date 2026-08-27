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José Antonio, funcionario: "Vivo en 12 m² dentro de este camión. No pago hipoteca, agua ni luz"

El hombre vive en un hogar que le permite combinar libertad, movilidad y una vida alejada de algunas de las obligaciones cotidianas

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José Antonio, funcionario: &quot;No pago hipoteca, agua ni luz. Vivo en 12 m² dentro de este camión&quot;.

José Antonio, funcionario: "No pago hipoteca, agua ni luz. Vivo en 12 m² dentro de este camión". / TikTok / iyojoce1

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Oriol García Dot

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En un momento en el que el precio de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas para miles de personas, hay quienes han decidido buscar una alternativa completamente diferente. En lugar de pagar cada mes un alquiler o afrontar durante décadas una hipoteca, José Antonio ha convertido un camión en su casa y ha hecho de la carretera su particular forma de vida.

José Antonio es funcionario y creador de contenido y comparte en sus redes sociales cómo es su día a día viviendo sobre ruedas. Su vivienda tiene apenas 12 metros cuadrados, pero basta con entrar en ella para comprobar que el espacio no está reñido con las comodidades. "No pago hipoteca, agua ni luz. Vivo en 12 m² dentro de este camión", explica al mostrar su particular hogar.

El vehículo, al que ha bautizado como 'El One Piece', tiene un salón que supera los 2,30 metros de altura. Una dimensión poco habitual incluso en una vivienda convencional. La cocina también está completamente equipada: cuenta con hornilla de gas, fregadero, una nevera de 85 litros, microondas e incluso un botellero para vinos.

Baño completo y cama grande

Pero el espacio no termina ahí. El camión dispone también de un armario de grandes dimensiones y un baño completo, con una ducha suficientemente amplia para utilizarla con comodidad. En la zona de descanso ha instalado una cama de 1,35 por 2 metros, convirtiendo uno de los extremos del vehículo en un dormitorio.

Sin embargo, el elemento más llamativo de toda la vivienda es el garaje: "Una de las cosas más alucinantes es el garaje, en el que puedes meter hasta una moto de 1.000 cc". El vehículo cuenta con un espacio especialmente diseñado para guardar una motocicleta de gran cilindrada, algo que difícilmente alguien imaginaría encontrar dentro de una casa sobre ruedas.

Prescindir de algunas facturas

Detrás de esta forma de vida también existe una cuestión económica. Vivir sobre ruedas permite a José Antonio prescindir de algunos de los gastos fijos que condicionan la vida de muchas personas. No tiene que pagar una hipoteca ni un alquiler y tampoco las facturas habituales de agua y electricidad. La energía que necesita procede de placas solares y el agua puede obtenerla en fuentes públicas o áreas de servicio.

Pero vivir en un camión tampoco significa que todo sea gratis. La inversión inicial para poner en marcha una vivienda de estas características puede ser elevada, especialmente cuando se parte de un vehículo de segunda mano al que después hay que añadir toda la camperización y los elementos necesarios para convertirlo legalmente en una vivienda. Esta inversión inicial supera habitualmente los 30.000 euros.

Combustible y alimentación

Además, también tiene algún gasto destacable como el combustible, que puede suponer entre 300 y 500 euros al mes, dependiendo de los kilómetros recorridos. Otros gastos significativos son la alimentación, que son unos 250 o 350 euros; los seguros e impuestos, que van desde 80 hasta 120 euros; y un fondo para mantenimiento y averías de unos 150 euros.

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Aun así, para José Antonio las ventajas van más allá del ahorro. Su casa no está ligada a una dirección concreta y puede desplazarse con ella, algo que le permite combinar libertad, movilidad y una vida alejada de algunas de las obligaciones asociadas a una vivienda convencional.

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