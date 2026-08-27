La Generalitat mantendrá otra semana las restricciones en Collserola, tras 15 días sin nuevos casos de peste porcina

Por segunda vez desde el inicio del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, declarado el pasado 28 de noviembre, la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha confirmado que ninguna de las 267 muestras analizadas en la última semana ha dado positivo al virus dentro de la zona de alto riesgo. La Generalitat califica la noticia de muy positiva, aunque advierte que se van a mantener durante un tiempo más las restricciones en la zona de Collserola, donde seguirán vigentes las restricciones de acceso "hasta que los científicos que marcan la estrategia para erradicar la enfermedad así lo comuniquen", han indicado fuentes del departamento que dirige el conseller Òscar Ordeig.

De hecho, en declaraciones recientes, Ordeig ha apuntado que la entrada de los ciudadanos al parque natural no se normalizará hasta posiblemente el otoño. Si en las próximas semanas siguen sin hallarse nuevos casos de la infección, se pondrá en marcha, eso sí, el calendario para que dentro de 12 meses los ganaderos que crían porcino en Catalunya y la industria cárnica puedan volver a exportar sus productos sin restricciones.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa coroplético que muestra las restricciones por la peste porcina en Catalunya.

"Es imprescindible el cumplimiento de las restricciones, las medidas de bioseguridad y la colaboración de toda la ciudadanía", han reclamado las mismas fuentes de Agricultura en conversación con este diario. Desde el inicio de esta crisis ganadera, de la que este viernes se cumplen ya nueve meses, las capturas de jabalíes en la zona infectada (zona de alto riesgo y zona de bajo riesgo) suman un total de 11.011 animales. "Lo importante es conseguir que se rebaje la densidad de la especie, para evitar que pueda haber nuevos contagios", insiste el mismo portavoz. Mientras tanto, siguen desplegados en la zona más de un millar de efectivos de los Agents Rurals y Mossos d'Esquadra, las sociedades de cazadores, el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), además de 36 trampas y 94 'pig brigs' (trampas colectivas) y para evitar la salida o entrada de jabalíes dentro de las zonas restringidas se han ejecutado 353 cierres perimetrales.