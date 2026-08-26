UGT denuncia que la prosperidad no se está compartiendo: “Los beneficios del Ibex darían para una paga ‘extra’ de 2.600 euros para cada trabajador”

Los ingresos de los empresarios catalanes han crecido, de media, el triple que los salarios durante el último lustro. "Nuestra economía es cada vez es más salvaje con las personas trabajadoras y más cómoda para las grandes fortunas", ha afirmado el secretario de política sindical de la UGT de Catalunya, Óscar Riu, este miércoles en rueda de prensa. La central ha presentado un informe en el que constata que las desigualdades en la sociedad catalana van al alza y, de facto, impugna el discurso oficial del Govern de Salvador Illa -"prosperidad compartida"- de que el actual crecimiento de la macroeconomía se está repartiendo equitativamente entre los catalanes.

Los datos puestos encima de la mesa por la UGT –una mezcla de cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, de la Encuesta de Costes Laborales y de los resultados comunicados por las cotizadas del Ibex- constatan un aumento desigual de los ingresos entre personas asalariadas y empresarios. Según su análisis, entre 2021 y 2025 los ingresos reales de los primeros, es decir, descontado el efecto inflación, aumentaron un 5,2%, frente a un 17% que manifestaron los empresarios.

Este último dato, no obstante, admiten desde el sindicato que debe tomarse con cautela, ya que la definición que da la Encuesta de Condiciones de Vida de "empresario" es ambigua y dentro de la misma cohabitan realidades muy diversas. Como muestra, los ingresos netos, es decir, sin impuestos que llegan directamente al bolsillo, declarados son, de media, de 3.025 euros mensuales. En esa media cohabitan tanto el autónomo con dos asalariados que regenta un pequeño comercio y el propietario de una gran corporación. Según esos mismos datos, un trabajador asalariado percibe unos 2.009 euros netos al mes, sin tener en cuenta el factor riesgo que asume el empresario por su actividad.

“La desigualdad salarial está en todo tipo de empresas, pequeñas, medianas y grandes”, ha insistido Riu. Si bien a mayor es una corporación, más flagrante es la misma. UGT ha hecho un ejercicio contable para visualizarlo. Partiendo de la base de los beneficios declarados por las cotizadas del Ibex con sede social o fundadas en Catalunya (Caixabank, Banc Sabadell, Naturgy, Grífols y Fluidra), si se sumaran todos y se repartieran entre todos los afiliados a la Seguridad Social, a cada catalán le tocaría una paga extra de unos 2.600 euros.

Los salarios vuelven a perder poder de compra

Desde el sindicato, no obstante, reclaman a las compañías que no repartan entre sus accionistas esos crecientes beneficios, sino que los redirijan para la buena marcha de sus empresas y el conjunto de la economía. “Si hemos de ser más competitivos no puede ser que lo logremos con salarios bajos y degradando las condiciones laborales, debemos aumentar la inversión de las empresas en R+D+I”, ha afirmado Riu.

Catalunya, al igual que el conjunto de España, tiene desde hace años un diferencial negativo en productividad si se compara con el resto de Europa. Tanto por un efecto composición –"estamos creciendo a través de unos sectores económicos que creen poco en la prosperidad compartida", ha afirmado el secretario de políticas sindicales-, como por la propia baja productividad de los sectores más avanzados.

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Desde la UGT inician el curso pendientes de cerrar los convenios en liza y poder revertir (o no) la desaceleración que las nóminas han ido registrando durante los últimos años. Actualmente, según los últimos datos disponibles recopilados por el Ministerio de Trabajo, los convenios en vigor contemplan un incremento salarial medio para este año del 2,9%, frente a un IPC que, por el momento y a expensas de cómo evolucione la guerra de Irán, avanza a un ritmo del 3,6%. Es decir, a día de hoy la mayoría de salarios en Catalunya (al igual que en el conjunto de España) vuelven a perder poder adquisitivo.