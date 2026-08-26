David y Rocío renunciaron a todo para volver a sus orígenes en una aldea: "Cuando todos los demás están por ahí, unas semanas de vacaciones, sabes que tú no, estás aquí todo el día metido y es muy sacrificado"

David es un joven que muestra la desaparición de tradiciones, oficios y población que está teniendo lugar en muchas aldeas de España. Este joven ha aprendido a manejar el horno y la fragua como lo hacían sus antepasados y ahora mantiene viva la tradición fabricando campanos, un oficio en peligro de extinción.

Su historia y la de su pareja la ha documentado Álvaro en su canal de YouTube @hilux_aventura. Este creador de contenido se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y a conocer las historias de sus últimos habitantes.

En uno de sus vídeos más virales, visita a David y Rocío, una pareja que lo dejó todo para volver al origen, recuperando oficios olvidados. En el video, enseñan a forjar campanos como antaño y a cuidar ganado, guiados por la memoria de sus antepasados, y comparten su sueño: devolver vida y futuro a la montaña con un proyecto en el que están trabajando muy duro.

Seguir la vida de sus antepasados

Para empezar, la pareja explica su historia: "Nosotros somos de aquí de toda la vida y siempre nos ha gustado la vida que tenían nuestros padres y nuestros abuelos; por eso queremos seguir la tradición. Al final, en Asturias se está perdiendo todo; los que están sosteniendo esto es gente mayor que dentro de 10 años es posible que ya no quede nadie que se haga cargo de estas aldeas".

Una vez decidieron volver a la aldea de sus antepasados para reavivar tradiciones y profesiones, se encontraron con un problema: "Cuando quisimos volver a recuperarlo, ya no encontrábamos gente que supiera hacer las cosas: atar las vacas, echar un eje, cualquier cosa relacionada con ello estaba casi desaparecida".

Oficios en peligro de extinción

David y Rocío decidieron dedicar más tiempo a oficios en peligro de extinción, como la antigua ganadería. / Youtube / Hilux Aventura

A pesar de ello, decidieron aprender y empezaron a dedicar más tiempo a estos oficios en peligro de extinción. Uno de ellos es la ganadería, un oficio muy sacrificado. "Esto no te permite vacaciones; son 365 días del año. Cuando todos los demás están por ahí, unas semanas de vacaciones, sabes que tú no, estás aquí todo el día metido y es muy sacrificado".

Al ser tan sacrificado, la pareja no puede permitirse vivir de este ganado; solo lo conserva para respetar la tradición familiar: "Tenemos las vacas más que nada por capricho y por mantener las fincas que nos dejaron nuestros antepasados, mi abuela y mis tíos. Por eso tenemos pocas. Vivir con esto es imposible".

Manejar el horno y la fragua

Aparte de la ganadería, David ha aprendido a manejar el horno y la fragua como lo hacían sus antepasados: "Me quedé con la fragua del último herrero aquí del pueblo. Yo aprendí gracias a un hombre del pueblo que iba a agarrar allí los caballos, hacía las herraduras y ya me enseñó el proceso de cómo se elabora un campano [campana grande para el ganado que se elabora de forma artesanal]".

David ha aprendido a manejar el horno y la fragua como lo hacían sus antepasados. / Youtube / Hilux Aventura

Para finalizar, la pareja deja un mensaje sobre la despoblación: "En los últimos años, hay más gente en el cementerio que los que estamos vivos ahora aquí. Ya se habrá perdido casi el 60% de la población en estos pueblos de Asturias. Ver avanzar a la sociedad, por un lado, me parece bien, pero por otro también me da pena ver que todo esto está desapareciendo".