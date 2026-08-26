Carlos (87 años) superó un problema de salud y tomó la decisión de salir a viajar: "El viaje lo vinculo con el disfrute, con vivir en paz. Yo no tengo otra aspiración en la vida, solo quiero vivir tranquilo, con cero conflicto con nadie"

Hay veces que la gente pasa por situaciones muy complicadas y, cuando logran superarlas, cambian su mentalidad para siempre. Este es el caso de Carlos, un hombre argentino que superó un problema de salud hace unos años y tomó la decisión de salir a viajar por todo el país.

Su historia y su día a día lo han documentado Ger y Chelo, dos periodistas que dejaron sus trabajos en medios de comunicación para viajar y empezaron a entrevistar a otros viajeros y personas que habían apostado por una vida diferente, en su canal de YouTube 'Pibitos Viajeros', que tiene más de 65.000 suscriptores, a finales de agosto.

En uno de sus vídeos más virales, estos chicos entrevistan a Carlos, un hombre de 87 años, que vive en Mar del Plata y que, después de superar un grave problema de salud, decidió camperizar su Peugeot Partner y empezar a viajar solo por toda Argentina.

¿Por qué empezó a viajar?

Así es como Carlos explica por qué empezó a viajar: "Me pasó de tener un problema de salud importante y no podía salir de casa. Tuve un derrame y podía hablar, pero con dificultad; por eso me quedé en mi casa mucho tiempo. Un día dije: 'No puedo quedarme sentado en mi comedor, esperando morirme'. Así que empecé a viajar por todo el país y ya no he parado nunca más".

Aunque su pasión es viajar y siempre quiere conocer nuevos lugares, tiene una limitación: "Lo único que no me interesa es salir del país por si vuelvo a tener un problema de salud. El viaje más largo que hice fue a la Patagonia. Igualmente, esto no me preocupa mucho, ya que Argentina tiene tantos lugares que no terminas nunca de recorrerlo".

Renovación anual del carnet de conducir

Carlos lleva toda la vida conduciendo, pero tiene que renovar el carnet de conducir anualmente. / Youtube / PibitosViajeros

Carlos lleva toda la vida conduciendo, pero tiene que renovar el carnet de conducir anualmente, debido a su edad: "Desde que tengo 70 y pico años me dan el permiso de conducir solo por un año. Me toman un examen escrito, que es un formulario con un montón de preguntas y que ocupa tres hojas. Después me toman el examen práctico con un inspector de la municipalidad al lado mío".

Una vez decidió dar este gran cambio en su vida, Carlos tuvo que empezar un proceso de camperización de su furgoneta, la cual es bastante pequeña, Aun así, ha construido un pequeño hogar sobre ruedas que le permite tener agua, electricidad, un baño portátil, una cama plegable y hasta unos pequeños calefactores para los meses más fríos del año.

Viajar significa paz

Con esta furgoneta, este anciano es capaz de descubrir hasta los rincones más remotos de Argentina, cosa que él asocia con disfrutar: "El viaje lo vinculo con el disfrute, con vivir en paz. Yo no tengo otra aspiración en la vida, solo quiero vivir tranquilo, con cero conflicto con nadie y estar tomando mate y leyendo. Llegó mi momento de disfrutar, tras tantos años laburando".

Carlos tuvo que empezar un proceso de camperización de su furgoneta. / Youtube / PibitosViajeros

Finalmente, Carlos da una gran recomendación a toda la gente que quiere viajar de esta manera: "Lo único que hay que tener son ganas absolutas. No hace falta otra cosa, solo querer y poder. Después ya puedes armarte una camioneta, pero yo he visto algunos que andan con una colchoneta así nada más, una cocinita y se van arreglando como pueden. Lo que he aprendido durante estos años es que se puede viajar casi sin nada. Hay que ir a lo simple".