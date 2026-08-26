El calendario laboral de Sabadell trae buenas noticias para los trabajadores: tres puentes en un mes después de las vacaciones

A medida que el verano llega a sus últimas semanas, muchos trabajadores empiezan a despedirse de las vacaciones y a recuperar poco a poco el ritmo habitual. Con la vuelta al trabajo cada vez más cerca, el calendario vuelve a cobrar protagonismo entre quienes ya buscan cuál será el próximo festivo para disfrutar de una nueva jornada de descanso.

El periodo estival continúa siendo uno de los más valorados del año, especialmente por las posibilidades que ofrece para desconectar, aprovechar el buen tiempo y pasar más tiempo al aire libre. Los viajes también tienen un peso importante durante estos meses: según datos de la agencia EFE, el 90% de los españoles tenía previsto viajar este verano, una cifra que pone de manifiesto el deseo de hacer una pausa, cambiar de aires y aprovechar las vacaciones antes de regresar a las obligaciones diarias.

Una playa de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

El próximo festivo

Pero, a pesar del fin de las vacaciones, no todo son malas noticias, ya que el siguiente festivo autonómico está más cerca de lo que parece: el 11 de septiembre se celebra la Diada Nacional de Catalunya y este año cae en viernes, por lo que los catalanes que no trabajen podrán disfrutar de un fin de semana largo hasta el domingo.

Es más, al ser una fecha tan señalada, cada año los municipios preparan numerosos actos institucionales, culturales y actividades para conmemorar este día.

Festivo en Sabadell

Asimismo, aquellos que trabajen en Sabadell están de suerte, puesto que su calendario laboral tiene un festivo más durante el noveno mes del año. Se trata del lunes de la Festa Major de Sabadell, celebrada del 4 al 7 de setiembre, siendo este último día su cierre.

Por ende, estos días el municipio se llena de vida con actos tradicionales, festivos, religiosos y gastronómicos.

Además, el festivo local del 7 de septiembre permitirá a los trabajadores de Sabadell disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Festa Major de Sabadell. / Bcn

La coincidencia entre el lunes de fiesta mayor y la Diada dará lugar a una semana laboral de solo tres días: martes 8, miércoles 9 y jueves 10. Después, tan solo habrá que esperar pocas semanas más para el siguiente festivo: el 12 de octubre. Al caer en lunes y ser fiesta en toda España, la gran mayoría de españoles podrán disfrutar de otro fin de semana largo al poco de empezar el otoño.

Festivos de lo que queda de año

Estos son los festivos que quedan en Sabadell antes de que finalice 2026:

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