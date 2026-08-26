Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio CollserolaBarcelonaDolly PartonRoda de BeràDrogasBarçaEclipse lunarCarl Thomas DeanT-MobilitatMeloni
instagramlinkedin

Combustibles

Precio de la gasolina y diésel hoy, 26 de agosto en España: consulta el precio de los carburantes

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alex R. Fischer

Ricard Gràcia

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio de los carburantes en España se encontraba en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, impulsaron al alza los precios de la gasolina, además de otras repercusiones para la economía global.

España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no se encontraba al margen de esta crisis. Con todo, el acuerdo de paz alcanzado en junio entre ambos países invirtió la tendencia y la caída del barril de Brent se trasladó a los surtidores españoles, donde el precio de los carburantes se vio rebajado. Más tarde, los intermitentes ataques que se siguen dando de un lado y del otro han convertido los precios del carburante en un índice volátil y de constantes altibajos.

Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 26 de agosto

El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,726 euros/litro, 0,002 más que el precio del día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,865 euros/litro, 0,002 más respecto al día anterior. Cabe recordar que el gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional.

Este es el precio medio del litro de gasolina y diésel en España ahora mismo

El encarecimiento que experimentaron ambos carburantes en las últimas semanas se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que se trasladaron al precio final en el surtidor.

Noticias relacionadas

¿Por qué sube el precio del combustible?

El repunte de los precios se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio quedaron en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho, lo que alteró las rutas de suministro y forzó a cientos de buques a echar el ancla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
  3. El incendio en Collserola obliga a desalojar a 35 vecinos de Torre Baró y a confinar dos barrios de Barcelona
  4. La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
  5. Las cámaras con IA de la AP7 y la A2 ya han detectado a más de 8.500 conductores usando el móvil
  6. Audiencias TV ayer | Jesús Cintora debuta en 'Mañaneros' con un buen liderazgo y Arús vuelve más flojo esta temporada
  7. Tres años después del violento asalto a María del Monte y su mujer, su sobrino Antonio Tejado comparece ante el juez
  8. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche

Precio de la gasolina y diésel hoy, 26 de agosto en España: consulta el precio de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 26 de agosto en España: consulta el precio de los carburantes

La concesión de hipotecas alcanza su mejor dato semestral desde 2010

La concesión de hipotecas alcanza su mejor dato semestral desde 2010

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent

El Ibex 35 recupera los 20.100 puntos con el petróleo a la baja y el mercado pendiente de Nvidia

El Ibex 35 recupera los 20.100 puntos con el petróleo a la baja y el mercado pendiente de Nvidia

David y Rocío renunciaron a todo para volver a sus orígenes en una aldea: "Cuando todos los demás están por ahí, unas semanas de vacaciones, sabes que tú no, estás aquí todo el día metido y es muy sacrificado"

David y Rocío renunciaron a todo para volver a sus orígenes en una aldea: "Cuando todos los demás están por ahí, unas semanas de vacaciones, sabes que tú no, estás aquí todo el día metido y es muy sacrificado"

Guillermo (29 años) deja Barcelona y se muda al campo para vivir de forma autosuficiente: "Quiero un perrito para que me haga compañía, porque si no se me va a ir la cabeza"

Guillermo (29 años) deja Barcelona y se muda al campo para vivir de forma autosuficiente: "Quiero un perrito para que me haga compañía, porque si no se me va a ir la cabeza"

El calendario laboral de Sabadell trae buenas noticias para los trabajadores: tres puentes en un mes después de las vacaciones

El calendario laboral de Sabadell trae buenas noticias para los trabajadores: tres puentes en un mes después de las vacaciones

Los resultados de Nvidia pueden mover en Bolsa el equivalente a la economía griega

Los resultados de Nvidia pueden mover en Bolsa el equivalente a la economía griega