Control fiscal
María Cristina Clemente, notaria, advierte sobre los préstamos entre familiares: "Cuando Hacienda pregunta ya suele ser tarde"
La experta alerta de que ya no basta con un contrato privado y que Hacienda exigirá justificar el origen del dinero
María Cristina Clemente, notaria, avisa: "Aquí Hacienda suele ver una donación encubierta"
Durante años, pedir dinero prestado a un familiar y justificarlo después con un simple documento privado era una práctica habitual. Pero eso ha cambiado.
La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía lanza una advertencia clara: "Más cuidado que nunca con los préstamos entre particulares, con los préstamos entre familiares".
La sentencia que lo cambia todo
Según explica, una reciente sentencia del Tribunal Supremo marca un antes y un después: "Si siempre los ha cargado el diablo, mucho cuidadito con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que da munición nueva a Hacienda".
Hasta ahora, muchos contribuyentes recurrían a una solución sencilla: justificar a posteriori una entrega de dinero mediante un contrato privado de préstamo, incluso sin intereses. Pero esa vía se estrecha. "Ya no nos basta", resume la notaria.
Ya no sirve hacer el contrato después
Una de las prácticas más habituales era formalizar el préstamo después de haber entregado el dinero, para darle cobertura legal.
Clemente Buendía lo explica así: "Bastaba con presentar ese documento privado de préstamo… para dar cobertura a entregas de dinero cuyo origen no estaba del todo claro".
Con el nuevo criterio, esa estrategia pierde eficacia.
Los dos requisitos que exige Hacienda
El Tribunal Supremo no elimina los préstamos entre familiares, pero sí eleva el nivel de exigencia. "El Tribunal Supremo dice sí al contrato, pero añade dos requisitos fundamentales", señala. Son estos:
- Identificación completa de la persona que entrega el dinero
- Justificación del origen del dinero y del medio de pago
Y aquí está la clave.
El punto crítico: demostrar de dónde procede el dinero
Para Hacienda, ya no es suficiente saber quién presta el dinero. También quiere saber de dónde procede. "Lo que es más importante es la justificación del origen del medio de pago", insiste la notaria.
Esto cambia por completo el enfoque de estas operaciones, especialmente en los casos más informales.
Adiós al efectivo sin rastro
Uno de los mensajes más contundentes afecta a los pagos en metálico: "Nos olvidamos de entregas o ingresos en efectivo”. A partir de ahora, solo hay una vía segura: “Solo cuando tengamos una trazabilidad bancaria clara y precisa podremos evitar que Hacienda considere esas entregas como ganancia patrimonial no justificada”.
El peligro: que Hacienda lo considere dinero sin justificar
Si no se cumplen estos requisitos, la consecuencia puede ser importante. Hacienda puede interpretar ese dinero como una ganancia patrimonial no justificada, lo que implica regularizaciones, sanciones y posibles inspecciones.
En otras palabras: lo que parecía un simple préstamo familiar puede convertirse en un problema fiscal serio.
Un aviso claro: hacerlo bien desde el principio
El mensaje de la notaria es directo y preventivo. Los préstamos entre familiares siguen siendo legales, pero ya no pueden hacerse de cualquier manera. Hay que:
- Formalizarlos correctamente
- Utilizar medios bancarios
- Poder justificar siempre el origen del dinero
Porque, como resume la propia Clemente Buendía, el margen de maniobra se reduce: "Cuando Hacienda pregunta ya suele ser tarde".
Fuente: Información
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