Cambios en la hipoteca
Matrimonio en gananciales: cómo la hipoteca de soltero puede volverse una propiedad común de la pareja
Contraer matrimonio en gananciales puede suponer la pérdida de la propiedad individual de una vivienda comprada previamente, incluso pagada con el sueldo de uno
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Una hipoteca siempre puede ser un dolor de cabeza para quien la firma, ya sea por el pago mensual o los trámites que requiere este procedimiento. Aun así, hay veces que una hipoteca no asegura la titularidad individual de la vivienda.
El régimen de gananciales y la vivienda
De hecho, el matrimonio suele tener efectos importantes sobre la hipoteca, sobre todo si se efectúa mediante el conocido 'régimen de gananciales'. Este sistema permite hacer comunes las ganancias obtenidas dentro del matrimonio, sin importar cuál de los dos cónyuges las genera.
Ahora bien, ¿qué pasa si compraste un piso estando soltero? Pues según la notaria María Cristina Clemente Buendía, si tú decides casarte en régimen de gananciales, esta vivienda "se convierte en vuestro domicilio conyugal".
Cómo proteger la titularidad individual
Asimismo, no importa que todas las cuotas del préstamo se paguen con el sueldo de uno de los dos cónyuges. En este caso, el inmueble se volvería ganancial desde el mismo día que se empezó a pagar el préstamo hipotecario.
Esta medida se debe cumplir de forma obligatoria, aunque el afectado siempre puede recurrir a una solución clave: la "separación de bienes". De tal forma, cada cónyuge conservaría sus propios bienes e ingresos, sin necesidad de compartirlo con el otro.
En todo caso, es fundamental informarse sobre nuevas modificaciones en la normativa, ya que podemos evitar posibles malentendidos o problemas . "La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento", concluye la experta, recordando que con el desconocimiento no se evitan las consecuencias legales.
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