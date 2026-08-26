Aerolíneas
Luz verde para el gran centro de reparación de motores de Ryanair en el Puerto de Sevilla: 290 millones de inversión y casi un millar de empleos
La Junta de Andalucía autoriza la construcción del gran complejo aeronaútico en una superficie de 94.320 metros cuadrados con capacidad para la revisión general o parcial de 200 motores al año
Javier Alonso
El gran centro de mantenimiento, reparación, revisión y ensayo de motores aeronáuticos de Ryanair en el Puerto de Sevilla ya puede iniciar su construcción. La Junta de Andalucía ha concedido la Autorización Ambiental Unificada una vez realizados todos los informes técnicos. De esta forma, la empresa que solicita el proyecto a través de su filial Negocios Raisebser, podrá ejecutar sus nuevas instalaciones dentro de la Zona Franca de Sevilla en las que prevé una inversión de 290 millones de euros y hasta 950 empleos, de los cuales 600 son directos.
El expediente, que se ha tramitado a través de la unidad aceleradora de proyectos, autoriza a Ryanair a ejecutar un gran complejo con capacidad para revisar y reparar hasta 200 motores al año. Estará ubicado, tal y como estaba previsto, en la Carretera de la Esclusa s/n, en unos suelos que forman parte de la Zona Franca de Sevilla. Serán 94.320 metros cuadrados de instalaciones sobre una superficie de 26.254 metros cuadrados.
Este gran proyecto de reparación de motores está vinculado a las necesidades de la flota comercial de Ryanair y se centrará en los motores de tipo turbofan que requieren una instalación especializada y un personal cualificado. De hecho, los cálculos iniciales del proyecto, tramitado por la Junta de Andalucía y el Puerto de Sevilla, estiman en torno a 950 puestos de trabajo de los cuales 600 son directos.
El complejo está conformado por varias naves y edificios con capacidad para realizar el proceso integral de revisión y reparación de los motores desde su recepción, desmontaje, limpieza, reparación, ensayos y posterior ensamblaje. De ahí que el complejo diseñado se divide en varias naves complementadas por edificios administrativos y de servicios complementarios. Todo esto con una inversión de 290 millones de euros.
Sevilla se impone a otras candidaturas
Sevilla se había impuesto después de dos años de trabajo "discreto" a otras 20 localizaciones, como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, que también habían pujado para albergar este centro de reparación de motores.
Finalmente, tras analizar varias ubicaciones, la empresa, en coordinación con las administraciones implicadas, decidió su instalación en el Puerto de Sevilla. Dada la envergadura del proyecto recibió el impulso de la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía que ha permitido agilizar todo el expediente hasta su finalización esta semana con la publicación en el BOJA por parte de la Consejería de Sostenibilidad. La empresa tiene cuatro años para culminar la ejecución del proyecto.
Fuente: El Correo de Andalucía
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