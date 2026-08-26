Derechos laborales
Juanma Lorente, abogado laboralista: "No tienes que avisar a nadie de que estás grabando, puede ser secreto"
Las grabaciones realizadas por el empleador o el empleado durante la jornada laboral pueden servir como prueba en un despido o en un proceso judicial
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En ciertas ocasiones, los trabajadores no tienen claro cómo funciona la normativa laboral o tampoco se plantean situaciones que pueden parecer improbables.
Una de ellas puede ser la necesidad de grabar a tu jefe o ser grabado por este. Este simple gesto puede ser muy útil en casos de despidos o para comprobar si se está trabajando.
Grabar a empleados en su puesto de trabajo
El abogado laboralista Juanma Lorente nos explica si es posible recurrir a las grabaciones durante la jornada laboral, y de qué manera se aplica la ley en estos casos.
“Tu jefe te puede grabar y tú puedes grabar a tu jefe. Esto es mutuo”, asegura Lorente. De este modo, el empleador puede colocar una cámara en el puesto de trabajo para grabar a sus empleados, siempre que estén informados, ya sea con un aviso o mediante un documento firmado.
Precisamente, estas grabaciones pueden ser utilizadas en contra del trabajador para justificar casos de despidos, solo si el empleado sabe que está siendo grabado.
Grabar conversaciones con tu jefe
Ahora bien, los trabajadores también pueden beneficiarse de este tipo de situaciones, ya que pueden grabar a su jefe. De hecho, si el empleado tiene que hablar sobre un tema importante, tiene la posibilidad de grabar toda la conversación. La única condición sería que el trabajador también participe en esa conversación.
Según el experto, esta grabación puede ser secreta, debido a que no tienes por qué avisar de ella, y así guardarla para usarla cuando lo necesites. Precisamente, las grabaciones pueden ser muy útiles en un juicio, al considerarse como pruebas, si te ves envuelto en problemas legales con la empresa.
Con todo ello, el abogado recuerda la importancia de actuar con cuidado, ya que puedes salir perjudicado si no cumples con la normativa laboral. De este modo, estar informado puede marcar una gran diferencia, así como ahorrarnos problemas con la empresa.
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