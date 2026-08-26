Juanma Lorente, abogado especializado en derecho laboral: "Si llegas tarde a tu trabajo, te pueden pagar menos en tu nómina"

Suele ser habitual retrasarse unos minutos a la hora de llegar al trabajo, ya sea por averías en el transporte, tráfico, o un simple despiste. Sin embargo, lo que no muchos saben es que este hecho puede tener consecuencias negativas para el trabajador.

La importancia de cumplir con las horas de trabajo

En este caso, el abogado laboralista Juanma Lorente nos explica cómo un simple retraso puede afectar a nuestro salario. "Si llegas tarde a tu trabajo, te pueden pagar menos en tu nómina", admite el experto.

Ahora bien, aquí no estaríamos hablando de sanciones, sino más bien de un cálculo básico de las horas. Por ejemplo, si el trabajador suele llegar entre 10 y 15 minutos tarde a su puesto, esos minutos se van acumulando a lo largo de las semanas.

Por ello, al llegar a final del mes, la diferencia puede ser muy grande. De este modo, si el empleado trabaja cien horas y resta todos los retrasos, la cantidad total trabajada podría disminuir hasta las ochenta horas.

Cómo se puede evitar la pérdida de sueldo

Como resultado de ello, la empresa no está obligada a pagar todas las horas al empleado, sino las que ha trabajado realmente, lo que puede reducir la nómina recibida mensualmente.

Aun así, existe una posibilidad de evitar que el sueldo disminuya, que sería recuperando el tiempo que has perdido anteriormente. De este modo, si el empleado hace horas extra para compensar y alcanza las horas acordadas en su contrato, el salario sería el mismo.

Noticias relacionadas

Con todo ello, es importante que sepas compensar los periodos no trabajados y, con ello, evitar que tu sueldo se vea perjudicado. "Si tú no recuperas el tiempo e igualmente llegas tarde, es legal que cobres menos en tu nómina", advierte Lorente.