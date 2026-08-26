Rentabilidad de la hostelería
Una hostelera muestra cuál es el coste total de su restaurante: "Para que un negocio funcione, no debemos de gastarnos más de un 30% en materias primas"
El coste de los 16 empleados del Restaurante Maricela asciende a unos 800 euros diarios, incluyendo salarios y seguros sociales
La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026
Los precios en la hostelería suelen ser bastante debatidos, sobre todo si hablamos de la comida servida en restaurantes ubicados en zonas de alto interés turístico. Algunas personas no comprenden lo que puede llegar a costar una comida en estos establecimientos.
800 euros al día destinados a gastos de personal
Frente a ello, una hostelera de Jerez de la Frontera ha decidido mostrar lo que cuesta mantener su local, el Restaurante Maricela, en el día a día. De hecho, el elemento más costoso es también el más esencial: los empleados.
"Sobre unos 800 euros nos cuestan la media diaria", explica, lo que supone más de la mitad de todo el gasto. En este caso, el coste de personal incluye también los salarios y seguros sociales de los 16 empleados, es decir, 10 camareros y 6 cocineros.
Otro punto clave sería el coste de la materia prima, que no debería superar el 30% de la facturación. De esta forma, si el gasto en ingredientes se mantiene en un porcentaje estable, lo más probable es que el negocio sea rentable.
Por ejemplo, si el establecimiento genera unos 1.000 euros diarios, el coste de los productos debería ser de unos 300 euros. Mantener estable esta cifra puede ser fundamental, ya que permite tener un margen amplio de ingresos para cubrir el resto de gastos, como suministros, e incluso un porcentaje significativo de rentabilidad.
Gastos menores, pero con una gran importancia
Ahora bien, dentro de la hostelería existen otro tipo de gastos que pueden ser desconocidos para algunos. Un gasto importante sería la tecnología, es decir, "ordenadores, telecomandas, impresoras"; sumado a los costes administrativos del propio restaurante, o la inversión en marketing.
En vista de ello, hay casos en los que no salen las cuentas, sobre todo los días entre semana, donde el volumen de clientes puede reducirse bastante. De hecho, los fines de semana suelen ayudar mucho a recuperar las pérdidas, ya que las ventas aumentan de forma significativa.
Con todo, es evidente que en el sector de la hostelería no es oro todo lo que reluce. A simple vista, los ingresos diarios pueden ser muy atractivos, aunque se deben tener en cuenta costes adicionales y las épocas de menor facturación.
Como resultado, subir los precios suele ser la única opción para mantener los ingresos en muchos bares o restaurantes, sobre todo si se busca una rentabilidad adecuada.
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