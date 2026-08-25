Ana Iglesias, madre de 10 hijos, prepara la vuelta al cole: "Es una locura; o empiezo ya o no me da tiempo. Tengo que ser muy organizada"

Aunque para algunas familias estándar empezar a preparar en julio la vuelta al colegio pueda sonar muy exagerado, las familias numerosas deben comenzar obligatoriamente con varios meses de antelación para poder organizar todo a tiempo. Sobre todo en casos de familias con 10 hijos o más, como es el caso de Ana Iglesias y Jesús García.

Ana Iglesias es una creadora de contenido que sube vídeos sobre el día a día de su familia. En su caso, esto es destacable, ya que tiene 10 hijos, nacidos entre el 2012 y el 2026. A sus 42 años, ha dado a luz a Daniela, la última hija de la familia. Además, Ana ha llegado a escribir un libro llamado 'Una Locura de Familia', que coincide con el nombre de su cuenta de Instagram, en la que supera los 750.000 seguidores.

Iglesias ha publicado unos vídeos en los que explica todo lo que tiene que hacer para preparar la vuelta al colegio de sus 10 hijos, teniendo que empezar en julio para llegar a tiempo. "¿Sabéis lo que supone preparar todas las cosas para que esté todo listo el primer día con 10 niños? Es una locura; o empiezo ya o no me da tiempo. Tengo que ser muy organizada", empieza exponiendo.

Preparación en tres etapas

Según explica, para organizarse mejor divide la preparación en tres etapas: libros, uniformes y material escolar. Para la primera etapa, comenta: "Comenzamos por los libros de texto. Esto lo tengo que mirar súper bien, porque no os podéis imaginar la cantidad de dinero que me dejo cada año en libros de texto para mis 10 hijos".

Como el colegio de sus hijos no cuenta con un sistema gratuito de préstamo de libros de texto, Ana y Jesús tienen que reutilizar o comprar libros nuevos cada año. "Lo que hago es hablar con mis hijos a principio de curso y recordarles lo importante que es que cuiden los libros y que traten de escribir lo menos posible, porque luego lo seguirán utilizando el resto de sus hermanos".

Los libros y el temario cambian

A pesar de eso, Ana expone que muchos libros cambian de un año para otro; por este motivo gasta mucho dinero en libros. Este año, ha explicado que gran parte de los libros no los ha podido reciclar, porque han cambiado completamente. Por este motivo, expone que este verano se ha gastado 2.510 euros en libros para sus hijos.

La segunda etapa es la de los uniformes, en la que asegura que hay mucha ropa que organizar. "Lo primero que hago es un inventario de lo que tengo. Así que me cojo un cuaderno y empiezo a apuntar por tallas. Tengo que ir mirando y clasificando la ropa que sirve para el curso que viene y la ropa que tengo que desechar porque ha quedado hecha un desastre", explica Ana.

Todo talla distinto

Además, comenta uno de los principales problemas que hay con la ropa para niños: "Una vez que ya he terminado el inventario, llega la peor parte: repartir toda la ropa. Es una locura porque todo talla distinto en función de dónde lo compre. Por ejemplo, me puedo encontrar con que uno de mis hijos tiene la talla 10 de camiseta, la talla 8 de chándal y la talla 6 de pantalón".

Finalmente, entra en la tercera etapa: el material escolar. Según explica, cada niño tiene sus necesidades y un listado diferente, con lo que tiene que revisar bien las asignaturas de cada uno de sus hijos: "Cada niño tiene un listado distinto, así que yo tengo que ir revisando quién tiene que llevar la mochila con ruedas, sin ruedas, quién necesita compás, rotuladores, cartulinas...".