Renfe busca trabajadores con Bachillerato: publica 175 nuevas plazas para este puesto

Los problemas de puntualidad, las cancelaciones y las restricciones de velocidad siguen condicionando el funcionamiento de Rodalies, uno de los servicios ferroviarios que más incidencias acumula en Catalunya. Mientras la red afronta obras y modificaciones del servicio, Renfe continúa con su proceso de renovación y refuerzo de plantilla.

La compañía ha publicado una convocatoria para incorporar 175 trabajadores fijos como Operadores de Entrada de Administración y Gestión. La oferta forma parte del proceso de tasa de reposición y, según explica Renfe, busca atender las necesidades de contratación fija para "mantener la actividad productiva de los diferentes negocios del Grupo".

Cabe destacar que las plazas se repartirán entre varias provincias de todo el territorio estatal, por lo que la convocatoria no está destinada específicamente a Rodalies ni a Catalunya.

Funciones a realizar

De las 175 plazas, 145 están reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Renfe establece que quienes opten por estas plazas únicamente podrán participar en el proceso reservado para este colectivo.

Los trabajadores seleccionados realizarán funciones administrativas y contables, entre ellas la preparación de expedientes, la elaboración de informes, la gestión de documentación de pago, la realización de estadísticas e inventarios o tareas relacionadas con los costes de personal y material. También podrán desempeñar funciones de secretaría y apoyo documental.

Méritos a tener en cuenta

Para optar a uno de los puestos es necesario contar, a fecha de 13 de septiembre de 2026, con una titulación mínima de Bachillerato o equivalente a efectos laborales, además de conocimientos de Microsoft Office y disponibilidad geográfica dentro del ámbito de la convocatoria.

La compañía también valorará como méritos adicionales disponer de un nivel B1 o superior de inglés, francés y/o alemán. En el caso del francés y alemán, será necesario haber acreditado previamente un nivel mínimo de B1 de inglés. También se tendrá en cuenta estar en posesión de un título de Grado Superior de las familias de Administración y Gestión o de Comercio y Marketing.

Proceso de selección

El plazo para presentar las solicitudes comenzó el 6 de agosto y finalizará el 13 de septiembre, ambos días incluidos. La inscripción debe realizarse exclusivamente a través del Portal de Empleo del Grupo Renfe. La participación tiene un coste de 15 euros, aunque la convocatoria contempla diferentes supuestos de exención o reducción, entre ellos para personas con discapacidad igual o superior al 33%, determinados demandantes de empleo y miembros de familias numerosas.

El proceso de selección consta de tres fases:

Comprobación de requisitos y valoración de méritos. Pruebas presenciales Entrevista final y reconocimiento médico.

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Renfe determinará la ubicación geográfica concreta de los 175 puestos cuando finalice el proceso de selección, en función de las necesidades existentes en ese momento.