Ni un euro de más al pagar la cuenta: los españoles no son de dar propina en bares y restaurantes, según 'The Fork'

La propina en los restaurantes no es obligatoria ni está regulada por ley en Catalunya ni en el resto del país, sino que consiste simplemente en una muestra de gratitud totalmente voluntaria por parte del cliente. Igualmente, hay personas que acostumbran a hacerlo de forma habitual como un gesto personal muy ligado a la experiencia vivida durante la comida y al buen servicio de los camareros.

Uno de cada cuatro comensales (25%) asegura que deja siempre propina en los bares o restaurantes, mientras que un 15% afirma no hacerlo nunca, según los datos de la última encuesta de 'TheFork Lab', recogida por Europa Press, sobre los hábitos del comensal español. En el estudio participaron más de 4.500 personas, lo que, por tanto, engloba el comportamiento de los catalanes.

Razones más comunes para dar propina

En el informe se detalla que lo más habitual es hacerlo de forma ocasional, pues un 58% reconoce que decide dejar según la ocasión y que principalmente la decisión depende de la experiencia vivida en el restaurante.

En este sentido, el importe suele variar y suele ser moderado:

El 63% de los encuestados deja menos del 5% total de la cuenta.

Un 35% aporta entre un 5% y un 10%.

Del total, solo un 2% supera el 10%.

Entre las razones más comunes para añadir un pago final voluntario a la cuenta, la experiencia en su conjunto en el principal motivo. Así, un 57% de los catalanes junto al resto de españoles afirma que disfrutar de una buena comida acompañada de un buen servicio es el principal factor a la hora de tomar la decisión. Mientras, un 36% destaca especialmente la atención recibida por parte del personal y únicamente un 5% afirma que es un gesto que siempre lleva a cabo.

Consideraciones a tener en cuenta

Por otra parte, los motivos para no dejar propina son principalmente porque se considera que el precio de la cuenta ya incluye el servicio, según el 61%, porque al pagar con tarjeta, el gesto es más difícil (un 20%), y porque se entiende que los camareros ya reciben un salario por su trabajo y no consideran necesario añadir una cantidad extra a la cuenta, según un 19%.

El tipo de restaurante es otro de los factores que se tienen en cuenta a la hora de dejar propina. Es decir, un 58% reconoce que aporta un dinero extra a la cuenta final si se encuentra en un restaurante tradicional, por encima de los establecimientos de alta cocina (17%), de los de carácter más informal (16%) y de los bares o cafeterías (9%).

La sugerencia genera rechazo

Respecto a la práctica cada vez más extendida de que el personal del restaurante sea quien sugiera a los comensales que dejen propina, el 60% de los encuestados considera que es una sugerencia inapropiada. A su vez, un 23% lo acepta siempre que se mantenga como una opción voluntaria y un 17% reconoce sentirse incómodo cuando experimenta esta situación, a pesar de que la comprende.

En cuanto a cómo debería repartirse este dinero, el 61% cree que debería tratarse de un reparto equitativo entre todo el equipo de sala y cocina, mientras que un 33% apuesta porque se destine íntegramente a la persona responsable de atender la mesa, y un 7% considera que debería darse solo al personal de sala.

Finalmente, respecto al futuro de las propinas en los restaurantes del país, el 77% de los encuestados afirma que las eliminaría, mientras que un 22% sí las mantendría igual que actualmente están, y solo un 1% las aumentaría.