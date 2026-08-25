Natalia, asesora financiera, sobre la amortización anticipada en una hipoteca: "Amortizar 100 euros extra al mes no resta 100 euros de deuda, resta muchísimo más"

Existe una herramienta que puede ser muy rentable para las personas con una hipoteca en vigor, permitiendo ahorrar una cantidad significativa de dinero y reducir el tiempo de deuda.

Hablamos de la amortización anticipada de capital, una opción que no muchos conocen, pero que es bastante más sencilla de lo que parece.

En qué consiste la amortización anticipada

Este método consiste en realizar pequeños pagos adicionales cada mes. Según Natalia, asesora financiera, un simple gesto puede suponer una gran diferencia en la economía familiar.

Ahora bien, ¿en qué consiste la amortización anticipada? A la hora de realizar un pago extra, ese dinero se destina completamente a disminuir el capital pendiente de la hipoteca, y no a pagar los intereses mensuales.

“Amortizar 100 euros extra al mes no resta 100 euros de deuda, resta muchísimo más”, señala. De este modo, al reducir el valor total de la deuda, también disminuyen los intereses futuros.

Un caso práctico para entender este mecanismo hipotecario

Para entender este método, la asesora propone un ejemplo específico: una hipoteca de 200.000 euros con un plazo de 25 años y un interés del 3,5%.

En este caso, a través de una aportación de 100 euros mensuales, podríamos ahorrar más de 15.000 euros en los intereses de todo el préstamo. Además de ello, esta decisión permite acortar el plazo general de la hipoteca, en concreto, algo más de 3 años antes de lo previsto.

La clave de por qué muchos bancos no informan sobre esta posibilidad se debe a los intereses, ya que gran parte de las entidades bancarias obtienen sus beneficios a base de estos pagos adicionales. “Tu banco nunca te va a llamar para contarte esto”, advierte la experta.

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Con todo ello, la amortización anticipada se vuelve una opción muy aconsejable para compradores que quieran reducir el tiempo de su hipoteca, así como los gastos vinculados a ella. Un simple trámite que podemos realizar telemáticamente, así como en oficinas presenciales con la ayuda de profesionales.